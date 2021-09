iOS 14.8 und iPadOS 14.8 erschienen (Aktualisierung: macOS 11.6 ebenfalls)

Updatebeschreibung bleibt vage

Keine neuen Funktion zu erwarten

Zum Update auf iOS 14.8... und iOS 15

Aktualisierung 1: macOS Big Sur 11.6

watchOS 7.6.2

Aktualisierung 2: Die Sicherheitsverbesserungen

Bis zur Veröffentlichung von iOS 15 und iPadOS 15 vergehen aller Wahrscheinlichkeit nur noch eineinhalb Wochen. Etwas überraschend gibt es nun aber noch ein weiteres Update für iOS 14 und iPadOS 14, Apple schaltete nämlich soeben iOS 14.8 frei. Zwar hatte sich die Version Anfang August in einer Xcode-Datei angekündigt, da Apple jedoch keine Betaphase ins Leben rief, geriert das potenzielle Update etwas in Vergessenheit. Nun zeigt sich aber: Mit iOS 14.7 sollte nicht Schluss sein, stattdessen markiert wohl iOS 14.8 das Ende des Releasezyklus.In der Updatebeschreibung hält sich Apple relativ bedeckt und gibt zunächst nur den Standardtext aus, die Aktualisierung bringe wichtige Sicherheitsupdates mit, weswegen sie allen Nutzern empfohlen werde. Zwar verlinkt Apple auch ein Support-Dokument , dieses wurde aber noch nicht angepasst. Dort ist weiterhin vermerkt, iOS 14.7.1 sei die derzeit aktuelle Version.Man kann angesichts des Zeitpunkts sehr davon ausgehen, dass Apple keine größeren funktionellen Änderungen umsetzt, sondern stattdessen wirklich nur Fehler und Sicherheitsprobleme angeht. Theoretisch denkbar ist natürlich auch, dass iOS 14.8 Unterstützung für Zubehör mitbringt, welches Apple auf dem morgigen Event zeigt. Im Gespräch waren beispielsweise veränderte MagSafe-Ladegeräte, denn Apple hatte jüngst eine neue Teilenummer registriert (siehe diese Meldung: ).Laden und installieren lässt sich das Update wie üblich via integrierter Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen bzw. bei angeschlossenem iDevice auch direkt über den Finder. Ein kurzer Vergleich zum Vorjahr: Damals erschien das letzte größere Update für iOS 13 rund zwei Wochen vor der Freigabe von iOS 14. Eine Veränderung gibt es diesmal hingegen, denn Apple kündigte an, den Umstieg auf iOS 15 nicht ganz so vehement wie früher zu forcieren. Stattdessen solle der Anwender entscheiden können, lieber noch bei der älteren Version zu bleiben – ohne dass automatische Updates oder permanente Nachfragen für Druck sorgen.Nicht nur für iOS, auch für macOS gibt es ein Update. macOS Big Sur 11.6 steht ab sofort über die Software-Aktualisierung bereit, an Informationen liefert Apple aber leider ebenfalls nur die folgende Phrase: "Dieses Update wird allen Benutzern empfohlen und verbessert die Sicherheit von macOS."Wer über eine Apple Watch verfügt, die watchOS 7 unterstützt, darf ab sofort auch seiner Uhr noch ein Update spendieren. Das Update bietet, wie man sich angesichts der Beschreibungen von iOS 14.8 und macOS 11.6 bereits denken kann, "wichtige Sicherheitsaktualisierungen".Inzwischen dokumentiert Apple auch, welcher Sicherheitsprobleme man sich annahm. So wurden Lücken in CoreGraphics und WebKit geschlossen, welche es ermöglichen konnten, schädlichen Code auszuführen. Möglicherweise wurden diese bereits aktiv ausgenutzt, so die Angaben.