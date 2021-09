Besserer Anschluss? FCC-Antrag verrät MagSafe-Änderungen

Neue Teilenummer heißt nicht zwingend große Neuerung

Für iPhone 12 und iPhone 13

Wahrscheinlich gibt es in der nächsten Woche Klarheit zur Frage, was genau Apple an MagSafe verbessert – dass es Änderungen gibt, dokumentiert hingegen bereits der jüngste Antrag an die FFC. In der offiziellen Datenbank tauchte nämlich eine Eintragung auf, die sich auf Apples magnetischen Ladeanschluss bezieht. Unter dem internen Kürzel A2548 reichte Apple nämlich einen neuen MagSafe Lader ein. Ohne genaue Details zu nennen, erreichte die FFC am 13. August 2021 eine Testeinheit zur näheren Begutachtung und Registrierung. Selbiges Zubehör für das iPhone 12 hört hingegen auf die Produktnummer A2140.Wenn Apple neue Teilenummern vergibt, muss dies nicht notwendigerweise mit großen, sichtbaren Anpassungen einhergehen. Teilweise reichen auch minimale Änderungen, um Zubehör erneut registrieren zu müssen. Denkbar wäre unter anderem, dass sich die Ladegeschwindigkeit etwas verbessert und der Lader den Akku schneller betanken kann. Ein anderer Bericht sprach davon, Apple setze beim iPhone 13 auf stärkere Magneten, um den Halt des MagSafe-Steckers noch sicherer zu machen. In diesem Fall wären wohl ebenfalls Modifikationen erforderlich, um daraus Nutzen zu ziehen. Außerdem hofft manch Anwender, MagSafe auch für andere Produkte wie beispielsweise Apple Watch oder AirPods-Ladecase verwenden zu können – was allerdings nicht sonderlich wahrscheinlich ist.Den FCC-Unterlagen zufolge fanden die Tests des Zubehörs "A2140" mit acht verschiedenen iPhone-Modellen statt. Dabei handelte es sich laut Beschreibung um vier neue und vier ältere iPhones. Angesichts der aktuellen Produktpalette sowie der erwarteten Aufstellung des iPhone 13 kann man ziemlich genau sagen, um welche acht Varianten es sich handelte. Der modifizierte Stecker lässt sich demnach sowohl an den vier Ausführungen des iPhone 12 als auch des iPhone 13 anbringen (mini, 12 bzw. 13 ohne Zusatz, Pro, Pro Max). In den beigefügten Schemazeichnungen sieht man sowohl ein USB-Kabel als auch die runde Scheibe zur Befestigung an der Gehäuserückseite.