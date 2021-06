iOS 14.7 und macOS 11.5 – Apple verteilt die dritte Beta

Die neuen Betas im Überblick

macOS 11.5, Beta 3: Buildnummer: 20G5042c (veröffentlicht 14.06.2021)

iOS 14.7, Beta 3, Buildnummer: 18G5042c (veröffentlicht: 14.06.2021)

iPadOS 14.7, Beta 3, Buildnummer: 18G5042c (veröffentlicht: 14.06.2021)

tvOS 14.7, Beta 3, Buildnummer: 18M5542c (veröffentlicht: 14.06.2021)

watchOS 7.6, Beta 3, Buildnummer: 18U5542b (veröffentlicht: 14.06.2021)

Der Entwicklerbereich ist derzeit prall gefüllt, denn Apple bietet gleichzeitig eine "große" und eine "kleine" Betaphase – einerseits gibt es Vorabversionen der nächsten Major Releases (macOS 12 Monterey, iOS 15, watchOS 8, tvOS 15), andererseits die vermutlich letzten Updates der momentan noch aktuellen Systemgeneration. Für macOS 11.5, iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7 und watchOS 7.6 ist soeben die dritte Betarunde angebrochen. Der langsame Release-Zyklus von weiterhin zwei Wochen zwischen Testbuilds dokumentiert, dass bis zur Marktreife noch einige Zeit verstreichen dürfte. Auf größere funktionelle Neuerungen sollte man sich dennoch nicht einstellen, denn bislang fielen lediglich geringfügige Anpassungen auf. Ganz eindeutig konzentriert sich Apple nun auf die Herbst-Updates und spendiert den momentan aktuellen Systemen nur noch Feinpolitur.Oft beendet Apple den Jahreszyklus einer großen Version mit einem letzten Bugfix-Update. Einiges spricht dafür, dass es sich bei macOS 11.5, iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7 und watchOS 7.6 genau darum handelt. Nachdem die maßgeblichste Änderung der ersten beiden Betas war, Timer via Home-App auf dem HomePod zu starten, scheint es Apple nur noch letzten Feinschliff vorzunehmen. Mit der Freigabe von iOS 15 und macOS 12 will Apple "im Herbst" antreten, vermutlich also wieder im Zeitraum Januar bis Oktober. Der klare Fokus liegt daher auch auf der Testphase der Major Releases und nicht mehr auf funktionellen Neuerungen der aktuellen Systeme.Direkt im Anschluss an die WWDC-Keynote stellte Apple erste Entwicklerversionen von macOS 12 Monterey, iOS 12 sowie den weiteren Systemen zur Verfügung. In der folgenden Übersicht beschränken wir uns allerdings auf die Testbuilds der bevorstehenden Updates – welche vermutlich im Juli für alle Nutzer freigegeben werden.