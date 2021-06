iOS 14.7 und macOS 11.5 – Apple gibt zweite Beta frei

Bislang entdeckte Änderungen

Ab WWDC: Volle Konzentration auf Major Releases

Die neuen Betas im Detail

macOS 11.5, Beta 2: Buildnummer: 20G5033c (veröffentlicht 02.06.2021)

iOS 14.7, Beta 2, Buildnummer: 18G5033e (veröffentlicht: 02.06.2021)

iPadOS 14.7, Beta 2, Buildnummer: 18G5033e (veröffentlicht: 02.06.2021)

tvOS 14.7, Beta 2, Buildnummer: 18M5533c (veröffentlicht: 02.06.2021)

watchOS 7.6, Beta 2, Buildnummer: 18U5533b (veröffentlicht: 02.06.2021)

Zwei Wochen sind vergangen, seitdem Apple eine neuerliche Betaphase ins Leben gerufen hatte. Einige Tage vor der Veröffentlichung von macOS 11.4 und iOS 14.6 standen nämlich bereits Testversionen von macOS 11.5 und iOS 14.7 zur Verfügung. Wie bereits in der entsprechenden Meldung diskutiert ( ), könnte es sich bei jenem Update um die letzte größere Aktualisierung handeln. Wichtige neue Funktionen fielen nämlich nicht auf – in der Vergangenheit widmete sich das abschließende Update vor dem nächsten "Major Release" aber ebenfalls nur Stabilitätsverbesserungen. Sollten iOS 15 oder macOS 12 die Hardware-Voraussetzungen erhöhen, sollen Nutzer des "alten" Systems zumindest eine möglichst fehlerfreie Version nutzen können.In der ersten Beta war nur eine winzige Anpassung zu finden, nämlich Anlegen von Timern via Home-App für den HomePod. Ansonsten fasste Apple bislang keine andere Funktion an. Angesichts der Meldungen bezüglich hohen Akkuverbrauchs unter iOS 14.6 bleibt zu hoffen, dass sich Apple dieser Thematik spätestens mit iOS 14.7 annimmt.Bis zur diesjährigen World Wide Developers Conference vergehen nur noch zwei Wochen. Apple kündigte bereits an, auch in diesem Jahr Systemupdates zum großen Thema zu machen. Normalerweise verteilt Apple direkt am Eventtag die ersten Entwicklerversionen, womit es zwei Betaphasen gleichzeitig gibt – allerdings konzentriert sich nur eine davon auf maßgebliche Änderungen. Gerüchte bezüglich iOS 15 und macOS 12 kursieren bislang kaum, Apple gelingt es meist, die Entwicklung wirkungsvoll geheimzuhalten.Folgendermaßen präsentieren sich die neuen Vorabversionen im Entwicklerbereich, angegeben ist wie immer auch die jeweilige Buildnummer der Releases. Wenn Apple dem üblichen Fahrplan folgt, so dürfte es zwischen drei und fünf weitere Betas geben, die Veröffentlichung findet wahrscheinlich im Zeitraum Juli/August statt.