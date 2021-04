iOS 14.5 & macOS 11.3: Die wohl letzte Beta ist erschienen

Die Apple-Welt lechzt nach Ankündigungen

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.3, Beta 8: Buildnummer: 20E5231a (veröffentlicht 13.04.2021)

iOS 14.5, Beta 8, Buildnummer: 18E5199a (veröffentlicht: 13.04.2021)

iPadOS 14.5, Beta 8, Buildnummer: 18E5199a (veröffentlicht: 13.04.2021)

tvOS 14.5, Beta 7, Buildnummer: 18L5203a (veröffentlicht: 07.04.2021)

watchOS 7.4, Beta 7, Buildnummer: 18T5194a (veröffentlicht: 07.04.2021)

Apple ist gerade auf dem Weg, einen neuen Rekord aufzustellen. Nur bei "Major Releases" gab es bislang derart viele Vorabversionen wie im Falle der aktuellen Betaphase. Am heutigen Abend verteilte Apple bereits die achte Entwicklerversion, insgesamt dauert der Testzeitraum mehr als zwei Monate. Schon in den ersten Wochen war auffällig, wie lange es dauerte, bis Apple in den schnellen Release-Zyklus wechselte. Angesichts der Vielzahl an Anpassungen nehmen es die Entwicklungsabteilungen diesmal aber offensichtlich genauer und wollen die Updates sehr intensiv testen lassen. Neue Funktionen betreffen unter anderem FaceTime-Entsperrung trotz Gesichtsmaske, Dual-SIM im 5G-Netz, "Kritzeln" in deutscher Sprache oder auch Auswahl des Streamingdienstes per Stimmkommando.In den letzten Wochen hieß es oft, spätestens mit der Veröffentlichung neuer Hardware auf einem Apple-Event sei auch mit den Systemupdates zu rechnen. Zwar schwand die Zuversicht auf ein Hardware-Event zuletzt, nun stehen die Zeichen aber doch auf spannende Ankündigungen. Am 20. April findet nämlich Apples erstes Event in diesem Jahr statt, wie gerade erst offiziell bestätigt wurde . Die Updates erscheinen daher entweder direkt noch am 20.4. oder ein bis zwei Tage später. Bis dahin gibt es maximal noch einen weiteren Build, eventuell als Release Candidate deklariert.Nachdem es in der sechsten Beta noch weitere funktionelle Änderungen gab (z.B. Stimmauswahl für Siri und Akku-Rekalibrierung), widmete sich die siebte Beta nur noch Fehlerbehebungen. Auch für die jetzt erschienene Beta 8 der Systeme ist mit keinen sichtbaren Neuerungen mehr zu rechnen. Sollte Apple doch noch etwas hinzugefügt haben, aktualisieren wir diese Meldung. Zuletzt wie immer ein Überblick rund um die aktuellen Testversionen: