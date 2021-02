iOS 14.5, watchOS 7.4 und tvOS 14.5: Apple verteilt die zweite Beta

Viele große Neuerungen in iOS 14.5

Noch keine neue Beta von macOS 11.3

Übersicht: Aktuelle Betaversionen

macOS 11.3, Beta 1: Buildnummer 20E5172i (veröffentlicht 02.02.2021)

iOS 14.5, Beta 2, Buildnummer: 18E5154f (veröffentlicht: 16.02.2021)

iPadOS 14.5, Beta 2, Buildnummer: 18E5154f (veröffentlicht: 16.02.2021)

tvOS 14.5, Beta 2, Buildnummer: 18L5163d (veröffentlicht: 16.02.2021)

watchOS 7.4, Beta 2, Buildnummer: 18T5159f (veröffentlicht: 16.02.2021)

Vor zwei Wochen rief Apple die jüngste Betaphase ins Leben und gab eine erste Testversion von iOS 14.5 frei. iOS 14.5 Beta 1 erhielt ebenfalls noch in der letzten Woche eine Aktualisierung, dies allerdings ohne den Betazähler um eins zu erhöhen. Dies ist aber am heutigen Abend erfolgt, dann ab sofort können registrierte Entwickler iOS 14.5 und weitere System in der zweiten Beta laden. Es handelt sich dabei um recht umfangreiche Updates, denn diesmal gibt es nicht nur Bugfixes, sondern auch mehrere neue Funktionen.Apple überraschte schon in der ersten Beta mit einer ganzen Ladung an funktionellen. Beispielsweise gibt es für Face ID einen neuen "Maskenmodus", um sein iPhone trotz Mund-/Nasenschutz zu entsperren. Voraussetzung dafür ist eine Apple Watch. Außerdem unterstützt das iPhone 12 fortan 5G auch mit Dual SIM, Controller der Playstation 5 sowie Xbox Series X lassen sich verbinden und Apple spendierte dem iPad einen horizontalen Bootscreen. Für die hierzulande nicht verfügbare Apple Card bereitet Cupertino anscheinend Familien-Funktionen vor, außerdem ließen sich Hinweise auf "Finanzielle Gesundheit" finden – offensichtlich Analysefunktionen, um dem Nutzer zu helfen, seine Finanzen in den Griff zu bekommen.Eine ausführlichere Darstellung mit Screenshots gibt es in diesem Artikel: Apple hat für alle Plattformen eine zweite Beta veröffentlicht – von macOS 11.3 steht aber weiter die erste Beta vom 2. Februar zum Download im Entwicklerportal bereit. Normalerweise reicht Apple aktualisierte Beta-Versionen von macOS einige Stunden oder Tage später nach.Wie gewohnt fassen wir zuletzt noch zusammen, wie es derzeit im Entwicklerbereich aussieht – also welche Vorabversionen zur Verfügung stehen, welche Buildnummer diese tragen und wann die Freigabe erfolgte: