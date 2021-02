iOS 14.5 und weitere – Betaphase beginnt (Aktualisierung: Face ID trotz Gesichtsmaske)

Keine Release Notes

macOS 11.3, Beta 1: Noch nicht erschienen

iOS 14.5, Beta 1, Buildnummer: 18E5140j (veröffentlicht: 01.02.2021)

iPadOS 14.5, Beta 1, Buildnummer: 18E5140j (veröffentlicht: 01.02.2021)

tvOS 14.5, Beta 1, Buildnummer: 18L5149j (veröffentlicht: 01.02.2021)

watchOS 7.4, Beta 1, Buildnummer: 18T5144k (veröffentlicht: 01.02.2021)

Aktualisierung: Bekannte Neuerungen

Wer einen Mund-/Nasenschutz trägt, kann das iPhone fortan einfacher entsperren. Zunächst erfolgt ein partieller Gesichts-Scan, anschließend erscheint eine Bestätigung auf der Apple Watch. Das Feature muss manuell aktiviert werden und erfordert eine gekoppelte Apple Watch – die Eingabe des PIN-Codes entfällt dann aber auf expliziten Wunsch.

Auf dem iPhone 12 steht 5G auch im Dual-SIM-Modus zur Verfügung

Mit iOS 14.5 werden nun auch Controller der Playstation 5 (DualSense) und der Xbox Series X unterstützt

Videos von Fitness+ können nun auch via AirPlay 2 auf Fernsehern wiedergegeben werden – ein Apple TV ist nun nicht mehr erforderlich

In iOS 14.5 finden sich Hinweise auf Projekt "Madison" – dabei soll es such um eine "Apple Card Family" handeln. Via Family Sharing bekommen Familienmitglieder Zugang zur Apple-Kreditkarte des Familienorganisators. Zeichenketten in iOS 14.5 lassen darauf schließen, dass alle Familienmitglieder ab 13 Jahren Zugang bekommen können und dass sich Ausgabenlimits festlegen lassen.

Wie üblich lässt Apple nicht viel Zeit verstreichen, bis nach dem Abschluss einer Betaphase durch Veröffentlichen der finalen Version direkt der nächste Testzyklus beginnt. So auch diesmal, denn nur eine Woche nach iOS 14.4 und weiteren Systemupdates steht ab sofort die erste Beta der nächsten Aktualisierungen bereit. Im Entwicklerbereich tauchten nämlich soeben iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 und watchOS 7.4 auf. Apple macht wie üblich keine Angaben dazu, auf welche neuen Funktionen oder Änderungen man sich einstellen sollte. Von macOS 11.3 fehlt hingegen noch jede Spur – allerdings dürfte die Beta ebenfalls sehr bald beginnen.Da es normalerweise erst mit Erscheinen des Release Candidates zum Ende der Betaphase auch Release Notes gibt, muss man sich nach Freigabe der ersten Beta stets ein bisschen gedulden. Bis die Änderungen bekannt sind, vergehen normalerweise einige Stunden – zunächst müssen registrierte Entwickler nämlich auf die Suche gehen und ihre Erkenntnisse teilen. Sobald es hierzu Informationen gibt, werden wir die Meldung aktualisieren oder die Neuerungen in einem separaten Artikel diskutieren.In den meisten Fällen lässt sich recht gut vorhersagen, für welchen Zeitraum die Veröffentlichung der finalen Version geplant ist. Je nach Umfang eines Systemupdates verstreichen nämlich normalerweise rund sechs bis acht Wochen. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass die nächsten größeren OS-Updates irgendwann Mitte bis Ende März auf den Markt kommen.Wie gewohnt fassen wir am Ende einer Beta-Meldung immer zusammen, wie es momentan im Entwicklerbereich aussieht – also welche Vorabversionen zur Verfügung stehen, welche Buildnummer diese tragen und wann die Freigabe erfolgte: