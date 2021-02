iOS 14.4: iPhones warnen vor Hüllen und Zubehör mit starken Magneten

iOS 14.4 gibt einen Warnhinweis aus

Betroffene iPhone-Modelle sind nicht bekannt

Apple rät von starken Magneten ab

Apple hat in iOS 14.4 neben einigen Bugfixes und Sicherheitspatches auch ein zusätzliches Feature eingebaut, um die Funktionsfähigkeit der Kameras sicherzustellen. Diese können nämlich durch äußere magnetische Einflüsse negativ beeinflusst werden. Da viele Dritthersteller ihre iPhone-Hüllen mit Magneten ausstatten, kommt es daher bisweilen zu Störungen, beispielsweise bei der optischen Bildstabilisierung oder dem Autofokus.Wer eine derartige Hülle oder ein anderes Accessoire mit starken Magneten nutzt, erhält nach dem Update auf die aktuelle Version von Apples Betriebssystem für das iPhone einen entsprechenden Warnhinweis. In einem Pop-up-Fenster teilt iOS 14.4 mit, das Zubehör sei nicht zertifiziert und sein Magnetfeld reduziere die Leistungsfähigkeit der Kamera. Als einer der ersten entdeckte der bekannte Leaker DuanRui die neue Funktion, er veröffentlichte einen Screenshot der Hinweises in chinesischer Sprache auf Twitter Auf welchen iPhone- und möglicherweise auch iPad-Modellen der Warnhinweis eingeblendet wird, ist bislang nicht bekannt. Bei einem kurzen Test von MacTechNews mit einem iPhone XS und starken Neodym-Magneten tauchte er nicht auf. Informationen über bestimmte Hüllen oder Folios, welche das Pop-up auslösen, gibt es ebenfalls noch nicht. Unklar ist zudem, auf welche Art und Weise ein iPhone die offenbar unbedenklichen Magnetfelder zertifizierter Accessoires von denen nicht zertifizierter unterscheiden kann.Der neue Warnhinweis in iOS 14.4 unterstreicht die Bedeutung, welche Apple dem Thema zukommen lässt. Der iPhone-Konzern hat bereits vor geraumer Zeit ein entsprechendes Support-Dokument veröffentlicht. Darin findet sich nicht nur eine Beschreibung der von magnetischem Zubehör verursachten Beeinträchtigungen. Apple rät auch zum Verzicht auf derartige Accessoires, welche von Drittanbietern stammen. Zudem findet sich auf der Seite eine Liste aller iPhones, deren Kameras wegen der optischen Bildstabilisierung und des verbauten Closed-Loop-Autofokus von Magneten gestört werden könnten.