Updates: iOS 14.4 und weitere Aktualisierungen erschienen

iOS 14.4 & iPadOS 14.4

Scan kleinerer QR-Codes nun möglich

Bluetooth: Art des Devices lässt sich konfigurieren

Warnung, wenn das Gerät nach einer Reparatur über eine Drittanbieter-Kamera verfügt

Bugfix: Bildfehler bei HDR-Fotos des iPhone 12 beseitigt

Handoff mit HomePod mini verbessert (Aus der Beta bekannt, nicht in der Beschreibung aufgeführt)

macOS 11.2

Höhere Bluetooth-Zuverlässigkeit

Apple-Apps umgehen nicht mehr die Firewall

Bugfix: Systemeinstellungen ließen sich manchmal nicht entsperren

Bugfix: Editierte ProRAW-Fotos konnten bisweilen nicht gespeichert werden

Bugfix: Externe Displays blieben am Mac mini M1 hin und wieder schwarz

watchOS 7.3 & tvOS 14.4

HomePod-Software

Die Testphase von iOS 14.4 sowie iPadOS 14.4 währte nicht besonders lange. Begonnen hatte die Beta Mitte Dezember, einen Monat später erschien der zweite Testbuild, eine Woche darauf bereits der Release Candidate. Gleiches gilt für macOS 11.2 sowie tvOS 14.4 und watchOS 7.3. Am heutigen Abend ist es nun so weit und Apple lädt alle Nutzer unterstützter Geräte zum Update ein. Der kurze Vorlauf suggeriert bereits, diesmal keine weltbewegenden Änderungen erwarten zu können. Bei Feature-Updates größeren Ausmaßes lässt Apple nämlich sonst erheblich mehr Zeit verstreichen. Wir fassen im Folgenden zusammen, was die genannten Updates mitbringen.Das vierte Update für iOS 14 und iPadOS 14 bringt eine übersichtliche Liste an Verbesserungen samt relativ kurzer Release Notes mit. Folgende Bereiche ging Apple mit der Aktualisierung an:Laden und installieren lässt sich das Update wie immer via Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen. Wenn das Update nicht erscheint, ist meistens nur ein bisschen Geduld erforderlich, bis alle Updateserver gefüttert sind.(Aktuell noch nicht veröffentlicht!)Während iOS 14 bereits vier größere Updates erhielt, sind es bei macOS Big Sur erst zwei Aktualisierungen – allerdings erschien macOS 11 auch erst einige Wochen nach iOS 14. Den Release Notes zufolge enthält die neue Version folgende Verbesserungen:Beide Systeme weisen keine sichtbaren Änderungen auf, Apple widmete sich offenkundig also nur Fehlerbehebungen, Kompatibilitätsverbesserungen sowie sicherheitsrelevanten Bugfixes. Anlässlich der "Black History Month"-Feierlichkeiten, welche Apple in diesem Monat veranstaltet, gibt es zudem ein neues Zifferblatt: Wie fast immer zeitgleich mit iOS-Updates gibt es zudem eine Aktualisierung der HomePod-Software auf Version 14.4. Wichtigste Neuerungen: Das Handoff-Zusammenspiel mit dem iPhone sowie Musikvorschläge und Bedienung ohne das iPhone zu entsperren.