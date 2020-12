iOS 14.3 und macOS 11.1: Erste Nutzerrückmeldungen zu den neuen Updates

macOS 11.1: Boot-Loop nach Update

Apple TV+ besser auffindbar

iOS 12.5 – aber keine Corona-App, da diese iOS 13.6 erfordert

iMessage-Bug gefixt – oder doch nicht?

Langsame Tastatur nicht behoben

PlayStation-5-Controller lässt sich nicht koppeln

Fitness+ ohne AirPlay

Fitness+ fehlt auf iPad

Unproblematisch: watchOS 7.2 und tvOS 14.3

Am gestrigen Abend veröffentlichte Apple eine ganze Reihe von Updates. Im Vordergrund stand die Unterstützung der neuen Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max und der Start des neuen "Online-Fitnessstudios" Apple Fitness+. Doch die Updates brachten auch eine ganze Reihe von sonstigen Neuerungen mit, wie zum Beispiel Unterstützung für das neue Apple-RAW-Fotoformat. Lesen Sie hier die ersten Nutzerrückmeldungen zu macOS 11.1, iOS 14.3, iPadOS 14.3, watchOS 7.2 und tvOS 14.3.Apple überarbeitete mit macOS Big Sur den Update-Mechanismus: Ähnlich wie bei iOS wird ein Teil der Arbeit schon erledigt, während der Mac noch normal funktioniert. Apple will hier die Zeit, für die der Computer wegen des Updates blockiert ist, minimieren, sodass Updates schneller eingespielt werden.Manche Nutzer jedoch melden, dass bei der Installation von macOS 11.1 eine Endlos-Neustartschleife auftritt. Der Mac zeigt das Apfel-Logo und den Fortschrittsbalken an, startet neu und zeigt wieder den Fortschrittsbalken. Dieses Verhalten wiederholt sich immer wieder. Momentan ist die einzige Abhilfe ein erzwungener Neustart oder das Wiederherstellen eines zuvor angelegten Backups.Wie viele Nutzer betroffen sind, ist unklar – auf jeden Fall sind auch die neuen Macs mit M1-Chip nicht von diesem ärgerlichen Fehler ausgenommen. Nutzer sollten aber nicht direkt erschrecken: Es ist normal, dass der Mac während des Updates diverse Male neu startet.Die Apple-TV-App ist auf iOS und macOS schwer zu nutzen: Apple mischt hier Inhalte von vielen Quellen, sodass zum Beispiel das gezielte Stöbern nach Inhalten von Apple TV+ zur Geduldsprobe wird. Apple hat diesen Missstand nun mit macOS 11.1 und iOS 14.3 behoben – dort findet sich nun ein Tab ("Apple TV+ Originals") wieder, in dem nur Inhalte von Apple TV+ aufgelistet sind.Überraschend veröffentlichte Apple ein Update für iOS 12, welches über das "Exposure Framework" verfügt. Dies wird für Corona-Begegnungswarnungen genutzt und somit stehen diese auch für das iPhone 5s, iPhone 6 und 6 Plus zur Verfügung.Leider aber lässt sich die deutsche Corona-Warn-App nicht installieren, da diese iOS 13.6 erfordert. Doch auch ohne Corona-Warn-App lassen sich Begegnungswarnungen in den Einstellungen aktivieren – nur das Übermitteln eines positiven Testergebnisses ist so nicht möglich. Das RKI wird wohl die Corona-Warn-App in Kürze anpassen, sodass diese auch auf iOS 12.5 installiert werden kann.Apple schreibt explizit in den Update-Notizen zu iOS 14.3, dass Fehler bei der Anzeige von Benachrichtigungen in der Nachrichten-App behoben seien (wir berichteten: ). Bei der finalen Version von iOS 14.3 handelt es sich um die selbe Buildnummer wie der vorab erschienene Release Candidate 2 von iOS 14.3 – in welchem Nutzerrückmeldungen nach iMessage nicht fehlerfrei funktionierte. Entweder hat Apple in der letzten Nacht noch etwas an der Serverinfrastruktur zur Beseitigung des Fehlers geändert – oder der Fehler ist noch nicht vollständig beseitigt.Seit dem Erscheinen von iOS 14 sind einige Nutzer von einer langsamen On-Screen-Tastatur genervt: Meist reagiert die Tastatur nicht oder nur mit Sekunden Verzögerung auf die Eingabe des ersten Buchstabens. Apple scheint dieses Problem in iOS 14.3 nicht behoben zu haben – ersten Rückmeldungen nach besteht der Fehler weiterhin.Eigentlich sollte iOS 14.3 und iPadOS 14.3 Unterstützung für die neuen Controller der PlayStation 5 ("DualSense") mitbringen – doch offensichtlich klappt das Koppeln laut diverser Nutzer nicht. Controller der PlayStation 4 werden tadellos erkannt – doch die neuen Controller verweigern den Dienst.Wer den Fitness-Coach während des Trainings gerne auf dem großen Fernseher sehen möchte, braucht momentan ein Apple TV. Aus bisher unbekannten Gründen lassen sich Videos von Fitness+ nicht via AirPlay auf einem großen Fernseher darstellen. Diverse TVs, wie zum Beispiel von Sony, LG und Samsung, unterstützen AirPlay und können Videos vom Mac, iPhone oder iPad direkt wiedergeben. Warum Apple hier AirPlay nicht erlaubt und ob dies mit einem Update nachgereicht wird, ist unbekannt.Nach der Installation von iPadOS 14.3 fehlt Fitness+ bei allen iPad-Nutzern. Apple hat sich dazu entschieden, dass die App auf dem iPad erst aus dem App Store nachinstalliert werden muss – und selbst dann handelt es sich nur um eine abgespeckte Version der App, auf welcher sich lediglich die Videos betrachten lassen.Aber auch bei manchen iPhone-Nutzern fehlt nach Installation von iOS 14.3 die App. Hier hilft aber meist ein Neustart, damit die App sichtbar wird. Vorsicht: In Deutschland steht Apple Fitness+ noch nicht zur Verfügung, daher wird bei keinem deutschen Nutzer die App eingeblendet.Keinerlei Problemberichte finden sich zu tvOS 14.3 oder watchOS 7.2 – die Installation scheint bei allen Nutzern ohne Probleme durchzulaufen. Einzig sind, wie bei jedem watchOS-Update, neue Nutzer von der Update-Prozedur der Apple-Watch verwirrt: Diese muss sich mit mindestens 50 % Restladung auf dem Ladegerät befinden – erst dann ist das Einspielen des Updates möglich. Während des Updates muss die Uhr auf dem Ladegerät verbleiben – erst nach Abschluss sollte man die Uhr wieder anziehen.