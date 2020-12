Apple veröffentlicht iOS 14.3 mit ProRAW, macOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2 sowie weitere Updates

Neuerungen und Verbesserungen in iOS 14.3



Ein neues Fitnesserlebnis für die Apple Watch mit Trainings im Stil von Sportstudios, das auf deinem iPhone, iPad und Apple TV verfügbar ist (Apple Watch Series 3 und neuer)

Mit der neuen Fitness-App auf dem iPhone, iPad und Apple TV kannst du die Workouts und Trainer von Fitness+ entdecken und personalisierte Empfehlungen erhalten

Jede Woche werden für zehn beliebte Trainingsarten Videotrainings hinzugefügt: HIIT (High Intensity Interval Training), Indoor-Cycling, Yoga, Core- und Krafttraining, Tanzen, Rudern, Laufband (Gehen und Laufen) sowie achtsames Cool-down

Von Fitness+-Trainern kuratierte Playlists als ideale Ergänzung zum Training

Abonnements für Fitness+ sind in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA verfügbar

AirPods Max

Unterstützung für die AirPods Max, die neuen ohrumschließenden Kopfhörer

Hi-Fi-Audio für detailreichen Sound

Adaptiver EQ, der den Sound in Echtzeit an den individuellen Sitz der Kopfhörer anpasst

Aktive Geräuschunterdrückung zum Blockieren von Umgebungsgeräuschen

Transparenzmodus, damit Umgebungsgeräusche wahrgenommen werden können

3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung für ein kinoähnliches Hörerlebnis

Fotos

Mit dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max können Fotos im Format „Apple ProRAW“ aufgenommen werden

Apple ProRAW-Fotos können in der App „Fotos“ bearbeitet werden

Option zum Aufnehmen von Videos mit 25 fps

Spiegeln der Frontkamera für Standbilder auf dem iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X

Datenschutz

Neuer Abschnitt mit Datenschutzinformationen auf den Produktseiten im App Store mit einer vom Entwickler erstellten Zusammenfassung der Datenschutzpraktiken für die betreffende App

TV-App

Neuer Tab „Apple TV+“ zum einfachen Entdecken und Ansehen von Apple Originals (Serien und Filme)

Erweiterte Suchfunktion für Suchen nach Kategorie (wie Genre), Anzeige der letzten Suchanfragen und Einblenden von Vorschlägen während des Tippens

Anzeige der Toptreffer mit den relevantesten Entsprechungen in den Kategorien Filme, TV-Sendungen, Besetzung und Crew, TV-Kanäle und Sport

App Clips

Unterstützung für das Starten von App Clips durch von Apple designte App Clip-Codes via Kamera oder Kontrollzentrum

Health

Möglichkeit zur Angabe von Faktoren wie Schwangerschaft, Stillzeit oder Verhütungsmittel im Zyklusprotokoll der App „Health“, um Vorhersagen zur Periode und zur fruchtbaren Phase zu optimieren

Wetter

Für bestimmte Orte in China (Festland) sind nun Daten zur Luftqualität in den Apps „Wetter“ und „Karten“ sowie in Siri verfügbar

In den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und Mexiko werden bei bestimmten Luftqualitätswerten Gesundheitsempfehlungen in der App „Wetter“ und in Siri bereitgestellt

Die Daten zur Luftqualität in den Apps „Wetter“ und „Karten“ sowie in Siri spiegeln die aktualisierten nationalen Richtwerte für Deutschland und Mexiko wider

Safari

Die Suchmaschine „Ecosia“ wird in Safari als Option angeboten

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme:

MMS-Nachrichten wurden in bestimmten Fällen nicht erhalten

Mitteilungen der App „Nachrichten“ wurden in bestimmten Fällen nicht empfangen

Die Mitglieder von Gruppen in der App „Kontakte“ wurden beim Schreiben einer Nachricht nicht angezeigt

Videos wurden in bestimmten Fällen nicht richtig angezeigt, wenn sie über die App „Fotos“ geteilt wurden

App-Ordner konnten in bestimmten Situationen nicht geöffnet werden

Spotlight-Suchergebnisse und Öffnen von Apps über Spotlight funktionierten in bestimmten Fällen nicht

Die Option „Bluetooth“ war in den „Einstellungen“ in bestimmten Fällen nicht verfügbar

Das kabellose Laden von Geräten wurde in bestimmten Fällen verhindert

Das kabellose MagSafe Duo-Ladegerät lud das iPhone in bestimmten Fällen nicht mit der maximalen Leistung

Die Konfiguration von kabellosem Zubehör und Peripheriegeräten, die das Protokoll WAC verwenden, konnte in bestimmten Fällen nicht abgeschlossen werden

Die Tastatur wurde ausgeblendet, wenn in der App „Erinnerungen“ eine Liste hinzugefügt wurde, während VoiceOver aktiv war Apple Fitness+AirPods MaxFotosDatenschutzTV-AppApp ClipsHealthWetterSafariDiese Version behebt auch die folgenden Probleme:

macOS 11.1



Support für die AirPods Max, die neuen ohrumschließenden Kopfhörer

Hi-Fi-Audio für detailreichen Sound

Adaptiver EQ, der den Sound in Echtzeit an den individuellen Sitz der Kopfhörer anpasst

Aktive Geräuschunterdrückung zum Blockieren von Umgebungsgeräuschen

Transparenzmodus, damit Umgebungsgeräusche wahrgenommen werden können

3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung für ein kinoähnliches Hörerlebnis

Apple TV

Neuer Tab „Apple TV+“ zum einfachen Entdecken und Ansehen von Apple Originals (Serien und Filme)

Erweiterte Suchfunktion für Suchen nach Kategorie (wie Genre), Anzeige der letzten Suchanfragen und Einblenden von Vorschlägen während des Tippens

Anzeige der Toptreffer mit den relevantesten Entsprechungen in den Kategorien Filme, TV-Sendungen, Besetzung und Crew, TV-Kanäle und Sport

App Store

Neuer Abschnitt mit Datenschutzinformationen auf den Produktseiten im App Store mit einer vom Entwickler erstellten Zusammenfassung der Datenschutzpraktiken für die betreffende App

Dashboard in Arcade-Spielen mit Empfehlungen für neue Arcade-Spiele

iPhone- und iPad-Apps auf Mac-Computern mit M1-Chip

Neue Fensteroptionen für iPhone- und iPad-Apps ermöglichen das Umschalten zwischen Hoch- und Querformat und das Vergrößern eines Fensters, damit es den gesamten Bildschirm füllt

Fotos

Apple ProRAW-Fotos können in der App „Fotos“ bearbeitet werden

Safari

Die Suchmaschine „Ecosia“ wird in Safari als Option angeboten

Luftqualität

Verfügbar in der App „Karten“ und in Siri für bestimmte Orte in China (Festland)

In den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und Mexiko gibt es in Siri bei bestimmten Luftqualitätswerten Gesundheitsempfehlungen

Die Daten in der App „Karten“ und in Siri spiegeln die aktualisierten nationalen Richtwerte für Deutschland und Mexiko wider

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme:

Nach der Aktualisierung von macOS Catalina wurde QuickTime Player beim Öffnen eines Films mit einer Timecode-Spur in bestimmten Fällen geschlossen

Der Bluetooth-Verbindungsstatus wurde im Kontrollzentrum nicht angezeigt

Höhere Zuverlässigkeit beim automatischen Entsperren des Mac mit der Apple Watch

Das Trackpad-Scroll-Tempo kann auf MacBook Pro-Modellen schneller als erwartet sein

Bei Mac-Computern mit M1-Chip erfolgte die Anzeige auf dem LG UltraFine 5K Display in bestimmten Fällen fälschlicherweise mit 4K-Auflösung AirPods MaxApple TVApp StoreiPhone- und iPad-Apps auf Mac-Computern mit M1-ChipFotosSafariLuftqualitätDiese Version behebt auch die folgenden Probleme:

tvOS 14.3 und watchOS 7.2



Ein neues Fitnesserlebnis für die Apple Watch mit Trainings im Stil von Sportstudios, das auf deinem iPhone, iPad und Apple TV verfügbar ist

Jede Woche werden für zehn beliebte Trainingsarten Videotrainings hinzugefügt: HIIT (High Intensity Interval Training), Indoor-Cycling, Yoga, Core- und Krafttraining, Tanzen, Rudern, Laufband (Gehen und Laufen) sowie achtsames Cool-down

Abonnements für Fitness+ sind in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA verfügbar

Dieses Update enthält zudem folgende Funktionen und Verbesserungen:

Optionale Mitteilungen bei geringem Cardiofitness-Niveau

Option zum Überprüfen des Cardiofitness-Niveaus in der Health-App auf dem iPhone auf Grundlage deines Alters und Geschlechts

Anzeige der Klassifizierung von Vorhofflimmern bei Herzfrequenzen über 100 BPM in der EKG-App in den meisten Regionen, in denen die App verfügbar ist

Unterstützung für die EKG-App auf der Apple Watch Series 4 oder neuer in Taiwan

Unterstützung für Brailledisplays mit VoiceOver

Unterstützung für die Familienkonfiguration in Bahrain, Kanada, Norwegen und Spanien (Cellular-Modelle der Apple Watch Series 4 oder neuer sowie Apple Watch SE) Apple Fitness+Dieses Update enthält zudem folgende Funktionen und Verbesserungen:

Unterstützung der AirPods Max

Der letzte große Updateabend des Jahres ist angebrochen, denn nach rund einem Monat Betaphase und drei Testbuilds gab Apple soeben die finalen Versionen von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 frei. Wie üblich aktualisiert Apple aber auch die anderen Betriebssysteme, weswegen Besitzer einer Apple Watch nun watchOS 7.2 laden können, wer ein unterstütztes Apple TV sein Eigen nennt, erhält tvOS 14.3.Neben einer ganzen Reihe an Fehlerbehebungen bietet iOS 14.3 auch ein neues Fotoformat an, nämlich ProRAW. Dieses richtet sich an Besitzer eines iPhone 12 mit höchsten fotografischen Ambitionen, welche ihre Bilder unkomprimiert als RAW-Daten speichern möchten. Hier die komplette Änderungsliste:Apple schreibt, dass der Benachrichtigungsfehler beim Empfangen von Nachrichten über iMessage behoben sei, über welchen wir erst heute Morgen berichteten: Das erste größere Update von macOS Big Sur ist ebenfalls erschienen. Apple widmete sich mit Hochdruck einigen Kompatibilitätsproblemen, welche die jüngst erschienen M1-Macs noch aufwiesen. Dies betrifft unter anderem Rosetta 2.Aber macOS 11.1 bringt noch weitere Neuerungen mit – hier die Liste alle Änderungen:Während der Betaphase waren keine funktionellen Neuerungen in tvOS 14.3 aufgetaucht, offensichtlich konzentrierte sich Apple nur auf Fehlerbehebungen. In watchOS 7.2 sind zumindest neue Cardio-Trainingseinheiten vermerkt. In der Entwickler-Doku zur letzten Beta befand sich zudem die Erwähnung, es komme ein neuer Algorithmus bei der Erstellung von EKGs zum Einsatz – und diese findet sich nun in der finalen Version von watchOS 7.2 wieder.Alle Neuerungen in watchOS 7.2:Allen neuen Systemversionen ist gemein, dass diese Unterstützung für die gerade erst vorgestellten AirPods Max mitbringen. Der Produktbeschreibung zufolge sind für Apples neue Highend-Kopfhörer nämlich iOS 14.3, macOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2 oder tvOS 14.3 erforderlich. Dies war bereits in der ersten Beta durchgesickert – was eindeutige Hinweise auf die Ankündigung der AirPods Max geboten hatte.