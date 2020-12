Fehler in iOS 14: Benachrichtigungschaos bei Nachrichten

Starttermin: Unklar. Lösung: Keine.

Seit zehn Jahren sind Internet-basierte Messaging-Dienste auf dem Vormarsch und haben beispielsweise die SMS für viele komplett verdrängt. Auch als Ersatz für E-Mails und Telefonie haben sich Messaging-Angebote bei vielen als präferierte Kommunikationsplattform durchgesetzt. Umso ärgerlicher, wenn man bei eingehenden Nachrichten nicht notifiziert wird und so wichtige Informationen verpasst – doch ausgerechnet Apples eigener iMessage-Dienst ist seit einem iOS-14-Update unzuverlässig.Viele Nutzer berichten auf Social Media und in Foren, dass Nutzer bei eingehenden iMessage-Nachrichten nicht benachrichtigt werden. Dies geschieht aber nur sporadisch – bei manchen Nutzern ist dies jede 10. Nachricht, wieder andere haben das Verhalten noch gar beobachtet.Merkwürdig ist, dass in solchen Fällen beim Versender der Nachricht angezeigt wird, dass die Kurznachricht gelesen wurde – doch der Empfänger hat weder eine Benachrichtigung bekommen noch die Nachricht angesehen. Meist wird aber bei einer zweiten Nachricht verlässlich eine Benachrichtigung angezeigt.Noch ist unklar, mit welchem iOS-14-Update dieses Verhalten begann – in den letzten Wochen meldeten sich aber immer mehr Nutzer mit dem Problem zu Wort. Momentan scheinen Nutzer aller mit iOS 14 kompatiblen iPhone-Modelle betroffen zu sein – vom iPhone 6s bis zum iPhone 12 finden sich Berichte im Internet wieder.Eine verlässliche Lösung des Problems scheint momentan nicht zu existierten. Eine komplette Neuinstallation von iOS scheint nur temporär Abhilfe zu schaffen. Manche Anwender hatten damit Erfolg, die Nachrichten-App nach jeder Interaktion zu schließen – bei anderen wiederum funktionierte auch dieser Trick nicht. Laut einigen Betroffenen soll es geholfen haben, Kontakte nicht mittels der neuen Stecknadel-Funktion in der Nachrichten-App ans obere Ende der Liste zu schieben – doch auch dies scheint nicht bei allen zu funktionieren.Auch die aktuelle Vorabversion von iOS 14.3 scheint diesen Bug nicht zu korrigieren: Einige der betroffenen Anwender nutzen bereits die Vorabversion und erhalten trotzdem keine verlässlichen Benachrichtigungen bei eingehenden Nachrichten.