iOS 13.2 mit Deep Fusion – erste Beta erschienen

macOS Catalina 10.15 Beta 10: 19A578c (30. September)

watchOS 6.1 Beta 2: 17S5059e (2. Oktober)

iOS 13.2 Beta: 17B5059g (2. Oktober)

iPadOS 13.2 Beta: 17B5059g (2. Oktober)

tvOS 13.2 Beta: 17K5059d (2. Oktober)

Erwartete Zeitplanung

Wie so oft verstreicht nicht viel Zeit ohne eine Betaphase. Nachdem iOS 13.1 und iPadOS 13.1 seit wenigen Tagen verfügbar sind und seitdem schon zweimal gepatcht wurden, gab Apple nun den Startschuss für den Erprobungszeitraum des nächsten Systemupdates. Ab sofort steht über den Entwicklerbereich iOS 13.2 zur Verfügung. Schon im Vorfeld wurde bekannt, welche wegweisende Neuerung Bestandteil des iOS-Updates ist.Die auf dem September-Event demonstrierte Funktion "Deep Fusion" kommt mit iOS 13.2 und soll den nächsten großen Schritt der Smartphone-Fotografie darstellen. Der A13 Bionic zusammen mit der Neural Engine führen eine pixelbasierte Analyse durch, die mehr Schärfe, weniger Rauschen und damit brilliantere, klarere Fotos erzeugen sollen. Eine ganze Serie an Fotos dient als Grundlage, was natürlich enorme Rechenleistung ermöglicht.Die Vorteile kommen vor allem bei mittlerer Beleuchtung zum Tragen, das System aktiviert die Funktion ohne Zutun des Nutzers automatisch. Sollte es zu dunkel sein, greift der Nachtmodus, ist das Licht ohnehin sehr gut, bedarf es auch keiner Nachbereitung per Deep Fusion, sondern eher durch Smart HDR. Wie die Bildaufbereitung im Detail funktioniert, hatten wir in diesem Artikel erläutert: Apple hat am heutigen Abend zwei weitere Beta-Versionen veröffentlicht: watchOS 6.1 steht ab sofort als zwei Beta-Version zum Download bereit und tvOS 13.2 in der ersten Beta. Bei beiden Versionen ist noch nichts zu den Neuerungen bekannt.Folgendermaßen sieht es momentan in Apples Entwicklerbereich aus, lässt man sich alle aktuellen Betaversionen anzeigen.Wenn es nicht zum unüblich schnellen Release-Takt wie in diesem Monat kommt, dauert die Betaphase eines x.1-Updates normalerweise rund zwei Monate. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die kommenden Versionen daher noch in diesem Jahr erscheinen. Da aber immer noch kein Veröffentlichungstermin für macOS 10.15 Catalina bekannt ist, wäre ausnahmsweise auch ein anderes Vorgehen denkbar: Drei größere Updates innerhalb eines Monats – und iOS 13.2 erscheint zusammen mit Catalina.Es ist zu erwarten, dass iOS 13.2 und iPadOS 13.2 in Kürze auch über Apples Public Beta Program vertrieben werden – derzeit stehen die Betas nur für eingetragene Entwickler zum Download bereit.