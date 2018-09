iOS 12: Erste Nutzerrückmeldungen zum Update

Update erscheint nicht

Seit kurzem ist das große iOS-Update auf Version 12 verfügbar und man kann nur ahnen, wie viele Anfragen momentan auf Apples Server-Infrastruktur einprasseln. Wer direkt nach Erscheinen auf den Aktualisieren-Button tippte, konnte sich noch über sehr schnelle Downloads freuen. Inzwischen ist die Geschwindigkeit aber deutlich zurückgegangen, was wohl noch einige Stunden anhalten dürfte. Wir fassen im Folgenden zusammen, was die bisherigen Rückmeldungen zum Update sind – und wie wenig Schwierigkeiten bislang auftraten.Normalerweise behebt sich dieses Problem schnell von selbst. Wenn Apple ein großes Update freigibt, wird dieses natürlich verteilt ausgeliefert. Es kann durchaus vorkommen, dass man die Update-Anfrage daher an einen Server stellt, der die neue Version noch nicht ausliefert. Wenn allerdings noch immer kein Update möglich ist, könnte ein simpler Neustart des Gerätes Abhilfe schaffen.Apples Infrastruktur steht momentan verständlicherweise unter Stress – doch nicht nur Apples Server, sondern auch alle verbundenen Netzwerke müssen derzeit weitaus mehr Last verkraften. Ein Fehler mit Meldung "Zeitüberschreitung" deutet genau darauf hin, dürfte sich aber ebenfalls bald von alleine kurieren.Viele Nutzer bemerken verblüfft, wie unglaublich schnell die Installation abläuft. Der Download dauerte wesentlich länger als das eigentliche Update. Damit erfüllt Apple schon vor Inbetriebnahme von iOS 12 das Versprechen, wie stark man rundum an der Performance gearbeitet habe. Ein Blick auf Foren, Kommentare und soziale Netzwerke zeigt, dass Apple tatsächlich einen Wow-Effekt erzielen konnte. Wenn der erste Eindruck direkt positiv ist und sich alles schneller anfühlt, dann dürfte dies wohl auch die generelle Nutzerzufriedenheit stark beeinflussen.Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es daher keinen Grund, mit dem Update noch zu warten. Derart reibungslos gestaltete sich noch selten ein großes System-Update. Wer natürlich auf bestimmte Apps angewiesen ist, sollte sich dennoch vor dem Update vergewissern, ob diese unter iOS 12 funktionieren. Eine kurze Anfrage bei den Herstellern oder einen Blick in deren FAQ-Sektion bietet meistens Klarheit.