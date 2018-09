Kameratest: Die ersten Fotos mit dem iPhone Xs

Im üblich großspurigen Marketing-Jargon gehalten, wie es bei vielen namhaften Anbietern anlässlich wichtiger Produktpräsentationen üblich ist, bietet natürlich auch die aktuelle iPhone-Generation wieder eine der größten Revolutionen überhaupt – erneut ist es die Kamera, die Apple besonders hervorhebt. Nicht die Linsenkonstruktion, sondern Chip und Software sollen diesmal für einen großen Schritt nach vorne sorgen. Schon seit geraumer Zeit verfolgt Apple den Ansatz, dass die immense Rechenleistung aktueller Chips viel stärker für beeindruckende Fotos sorgen kann, als es mit reinen Hardware-Maßnahmen der Fall wäre.Die massiv gestiegene Performance der Neural Engine im A12-Prozessor lässt Apple dabei von einer "neuen Ära der Fotografie" schwärmen – sicherlich etwas übertrieben, wenngleich die Beispielfotos auf Apples Produktseiten in der Tat beeindruckend aussehen. "Smart HDR" ist beispielsweise eine der Funktionen. Während es HDR-Fotos schon seit Jahren gibt, sind die Algorithmen nun wesentlich intelligenter geworden. Apples Beschreibung nach kommt dies vor allem dunklen Bildpassagen zugute, die bislang in der Aufnahme untergingen.Ein Reisefotograf namens Austin Mann hatte nun die Möglichkeit, mit dem iPhone Xs auf Foto-Safari zu gehen. In einer Galerie zeigt er seine Ergebnisse – wie er betont ohne Nachbearbeitung.Eines Worturteils enthält sich Austin Mann momentan noch und lässt stattdessen die Resultate für sich sprechen. Entstanden sind die Aufnahmen übrigens alle auf Sansibar und zeigen unter anderem eine Initiative zur Auswilderung von Meeresschildkröten. Auf mehreren Fotos ist der Effekt zur Berechnung von Tiefenunschärfe zu erkennen – dieser profitiert nicht nur vom neuen Sensor und der zusätzlichen Rechenleistung des Xs, sondern kann mit iOS 12 Objekte auch zuverlässiger erkennen.Wem man vor zehn Jahren gesagt hätte, dass die Fotos von einer Handykamera stammen können – ungläubiges Staunen wäre vermutlich die Reaktion gewesen. Ob es sich nun bei der Fotoqualität des iPhone Xs wirklich um eine neue Foto-Ära handelt oder nicht, beeindruckend ist die Kombination aus fotografischem Auge, Foto-Hardware und Algorithmen aber allemal. Die komplette Bildergalerie gibt es in Manns flickr-Galerie