Apple hat gestern die finale Version von iOS 13.2 für iPhones und iPadOS 13.2 für iPads veröffentlicht – doch mit iOS 13 strich Apple viele Geräte von der Liste der unterstützten Modelle. So ist das iPhone 5s und 6 nicht mehr mit iOS 13 kompatibel. Auch das iPad Air der ersten Generation sowie das iPad mini der zweiten und dritten Generation bleiben bei iOS 13 außen vor. Ebenfalls nicht mit iOS 13 kompatibel: Der iPod touch der sechsten Generation.Nun hat Apple aber für alle Geräte, welche sich nicht auf iOS 13 aktualisieren lassen, ein Update für iOS 12 bereitgestellt. iOS 12.4.3 bringt viele sicherheitsrelevante Fehlerbehebungen mit – aber wohl auch weitere Problembereinigungen: So soll laut Nutzerrückmeldungen die Zwei-Faktor-Authentifizierung verlässlicher funktionieren. Ob noch weitere Verbesserungen in das Update eingeflossen sind, ist leider derzeitig nicht bekannt.iOS 12.4.3 kann entweder direkt auf den Geräten selbst über die Systemeinstellungen (AllgemeinSoftware-Update) oder über iTunes bzw. den Finder in macOS Catalina installiert werden. Probleme mit iOS 12.4.3 sind derzeit nicht bekannt, sodass jedem Nutzer von iOS 12 das Update wegen der sicherheitsrelevanten Fehlerbereinigungen zu empfehlen ist.