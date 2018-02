iOS 11.3, macOS 10.13.4 und tvOS 11.3 - die dritten Betas sind da

iOS 11.1 Beta 3

Knapp zwei Wochen sind seit Freigabe der letzten Betaversionen vergangen. Dieser längere Zeitraum weist darauf hin, dass sich die Entwicklung der kommenden Systemupdates noch in einem recht frühen Stadium befindet. Folgt Apple dem üblichen Zeitplan, so dürfte jedoch bald der Wechsel zum Wochentakt stattfinden. Über den Entwicklerbereich bzw. die integrierte Software-Aktualisierung stehen ab sofort neue Builds zur Verfügung.Das nächste größere iOS-Update wird sichtbare Änderungen in mehreren Bereichen mitbringen. Beispielsweise geht Apple die vieldiskutierte Thematik rund um Drosselung älterer Akkus an. Was dies in der Praxis bedeutet und wie Nutzer die Schutzfunktion deaktivieren können, beleuchtet diese Meldung . Außerdem bringt iOS 11.3 das ARKit in Version 1.5 mit. Wichtige Neuerung: Das AR-Framework erkennt dann auch ungewöhnlichere Formen sowie vertikale Flächen. AirPlay 2 ist ebenso Bestandteil von iOS 11.3 wie Messages in iCloud (Speicherung der gesamten Chat-Historie) sowie ein Business-Modus in der Nachrichten-App - allerdings vorerst als Beta in der Beta. Eine weitere eher kosmetische Änderung: Die Bücher-App "iBooks" heißt fortan schlicht "Books". Die Buildnummer der heute freigegebenen Beta liegt bei 15E5189f.Das vierte Update für macOS 10.13.4 High Sierra warnt erstmals, wenn 32-Bit-Apps gestartet werden. Ebenso wie unter iOS leitet Apple somit unverkennbar das Ende älterer Apps ein. Mit den nächsten Aktualisierungen sollen die Hinweise dann verschärft werden, um die Notwendigkeit eines Updates - oder Suche nach Alternativen - klarzumachen. Ansonsten wurde bereits bekannt, dass macOS 10.13.4 die Verwendung externer Grafikkarten vereinfacht (siehe diese Meldung ). Auch auf dem Mac wurde "iBooks" in "Books" umgenannt. Apple versah die dritte Beta mit der Buildnummer 17E160e.AirPlay 2 ist, ebenso wie bei iOS 11.3, eine der wesentlichsten Neuerungen der nächsten Systemversion. Die Anpassung der Bildwiederholrate an das HDMI-Signal funktioniert unter tvOS 11.3 nun auch auf dem Apple der vierten Generation. tvOS 11.3 bringt ansonsten in erster Linie nicht näher dokumentierte Fehlerbehebungen mit, die aktuelle Buildnummer lautet 15L5186e. Apples Entwicklungsumgebung Xcode wurde ebenfalls aktualisiert und trägt nun den Zusatz "Beta 3".