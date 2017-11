iMac Pro mit dauerhafter Diebstahlüberwachung via Mobilfunk?

Das Basismodell des iMac Pro kostet bereits 4999 Dollar - und in den höheren Ausbaustufen mit 18 Prozessorkernen, 128 GB Arbeitsspeicher, vier Terabyte Flash-Speicher und der leistungsfähigsten Vega-Grafikkarte werden es weit über 10.000 Dollar. Schätzungen zufolge liegt eine solche Konfiguration irgendwo in der Dimension um 15.000 Dollar - wenngleich die Anzahl der Kunden, die überhaupt derlei Ausstattung benötigen, relativ übersichtlich sein dürfte. Mehr als bei jedem anderen Mac zuvor, der aktuelle Mac Pro kostet beispielsweise maximal rund 8300 Dollar, würde der Diebstahl hohen finanziellen Schaden anrichten. Es gibt allerdings Indizien, dass Apple möglicherweise eine Diebstahlsicherung via Mobilfunk vorsieht.So konnte Pike's Universum angeblich Hinweise in der Firmware finden, die eine integrierte SIM-Karte samt dauerhafter Mobilfunkverbindung andeuten. Ein neuer "Find my iMac Pro"-Diebstahlschutz soll demnach permanent die aktuellen GPS-Daten übermitteln - und sich als wesentlicher Bestandteil des Konzepts auch nicht deaktivieren lassen. Eine andere Spekulation ist, der iMac sei zudem für Telefongespräche zu nutzen. Pike's Universum weist aber darauf hin, dass die Code-Passagen theoretisch auch Überbleibsel aus iOS sein könnten. In der Vergangenheit waren die Meldungen von Pike's Universum normalerweise sehr verlässlich - schon zwei Monate vor der Präsentation des iMac Pro war es gelungen, wesentliche Ausstattungsmerkmale ans Tageslicht zu bringen.Während in den letzten Tagen mehrere Meldungen rund um Apples kommendes Top-Modell der iMac-Linie auftauchten, wartet die Apple-Welt noch immer auf offizielle Angaben. Seit der Präsentation im Juni anlässlich der Entwicklermesse WWDC gab es keine neuen Details. Unbekannt bleibt daher, welcher Aufpreis für weitere Optionen anfallen und was die Bestückung mit bis zu 18 Prozessorkernen kostet. Auf den Produktseiten spricht Apple weiterhin davon, der iMac Pro erscheine im Dezember. Es ist daher recht bald mit einer Ankündigung zu rechnen.