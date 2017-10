Apple kündigt Final Cut Pro 10.4 an und zeigt den iMac Pro

Der iMac Pro gibt sein Debut

Apple hat auf dem Final Cut Pro X Creative Summit ein großes Update für Final Cut Pro angekündigt. Zu den wichtigsten Neuerungen von Final Cut Pro 10.4 zählen unter anderem Unterstützung von VR, HDR und HEVC, jenem auch als h.265 bezeichenten Codec, den Apple mit iOS 11 und macOS 10.13 High Sierra einführte. Ein genaues Veröffentlichungsdatum von Version 10.4 gibt es zwar noch nicht, Apple will die neue Version aber noch in diesem Jahr veröffentlichen. Wer am hausinternen Apple-Event teilnahm, konnte bereits einen Blick auf Final Cut Pro 10.4 werfen und beispielsweise ausprobieren, wie die Software mit VR-Inhalten umgeht. Dazu erweiterte Apple die Timeline, um die Ausgabe auf zwei am Kopf befestigte Displays sowie normalen Display gleichzeitig darzustellen. Motion 5 erhält selbige Funktionalität und wird ebenfalls um VR erweitert.Apple hatte den bekannten Plugin-Entwickler Tim Dashwood im April für das Videoteam gewinnen können. Es kommt daher nicht überraschend, dass sich Final Cut Pro ab Version 10.4 mit allen Werkzeugen der 360VR Toolbox versteht. Apple wird zudem die Bearbeitung von Audiomaterial verbessern. Eine genauere Vorstellung der neuen Version samt Release Notes gibt es auf fcp.co , die auch folgende Bilder veröffentlichten.Noch ein weiterer Gast war auf dem Final Cut Pro X Creative Summit zugegen. Apple stellte bereits das neue Top-Modell des iMacs aus, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Teilnehmer waren von der Performance des Geräts begeistert. Beispielsweise demonstrierte Apple, wie der iMac Pro in Echtzeit 8K-Video in Final Cut Pro wiedergeben konnte - wohlgemerkt nicht vorab gerendertes Material direkt aus der Timeline. Generell war der iMac Pro ein wichtiges Gesprächsthema. Für alle Anwender mit hohen Ansprüchen an Rechenleistung ist der iMac Pro ab Dezember erste Wahl im Sortiment - zumindest bis Apple im nächsten Jahr dann Klarheit schafft, was mit dem modularen Mac Pro genau gemeint ist.