Bildergalerie und Video: Der iMac Pro und die schwarze Peripherie

Noch keine offizielle Ankündigung zum Verkaufsstart

Wie berichtet zeigte Apple vor einigen Tagen nicht nur die neue Version von Final Cut Pro X, sondern stellte erstmals auch den im Dezember erscheinenden iMac Pro mit Xeon-Prozessoren aus (Meldung: ). Final Cut Pro X lief bereits auf dem zukünftigen Top-Modell des iMacs und Teilnehmer des Final Cut Pro X Creative Summit hatten die Möglichkeit, sich von der Performance des Geräts zu überzeugen. Rückmeldungen zufolge war der iMac Pro in der Lage, selbst 8K-Material, das nicht vorgerendet war, vollkommen flüssig wiederzugeben. Auch wenn einige Anwender jetzt schon die mangelnde Erweiterbarkeit kritisieren - an der Rechenleistung gibt es sicherlich nichts auszusetzen.Das Design des iMac Pro unterscheidet sich bekanntlich vom normalen iMac. Apple spendiert dem Gerät ein edel anmutendes, dunkelgraues Gehäuse - folgt damit also dem aus vielen Programmen bekannten Ansatz, dass schwarze Oberfläche für Produktivität bzw. Professionalität steht. Damit nicht genug wurde auch die Peripheriegeräte angepasst. Gab es Apples Maus, Tastatur sowie Trackpad bislang nur mit weißem Gehäuse, so bringt der iMac Pro ebenfalls dunkelgraues Zubehör mit. 9to5mac hat ein Video veröffentlicht, das den iMac Pro von allen Seiten zeigt. Dabei kommen auch die drei bald verfügbaren Eingabegeräte gut zur Geltung. Außerdem gibt es einige Fotos vom Hochleistungs-iMac.Zwei Fragen bleiben aber weiterhin offen. Weder ist bislang bekannt, wann der iMac Pro genau erscheint, noch gibt es Klarheit bezüglich des Preismodells. Apple gab bislang lediglich an, der iMac Pro sei zu Preisen ab 4999 Dollar erhältlich. Ein Blick auf die angekündigte Hardware - Apple verbaut so ziemlich alles, was derzeit an leistungsfähigen Komponenten bereitsteht - lässt aber hohe Aufpreise vermuten. Die günstigste Ausführung des Xeon W mit 18 Kernen wird bei Intel mit über 2500 Dollar Einkaufspreis geführt. Für spezielle Systeme angepasste Versionen gehen ins Vielfache dieses Preises - sind aber auch nicht für Apples Einsatzbereiche gedacht.