iMac Pro erstmals generalüberholt mit erheblichen Rabatten - zahlreiche weitere Apple-Produkte ebenfalls

iMac Pro in vier Ausführungen

Die sonstigen Angebote

In den USA verkauft Apple schon seit Monaten generalüberholte Geräte des iMac Pro, hierzulande taucht die Baureihe nun erstmals im offiziellen Refurbished Store ( ) auf. Apple verkauft dort Hardware mit deutlichen Preisabschlägen, gewährt aber dieselben Gewährleistungs- und Garantiebedingungen wie bei Neugeräten. Zu finden sind dort sowohl komplett instandgesetzte oder auch zurückgeschickte Macs, iPads, iPods und Apple TVs. Je nach Modell beläuft sich der Preisvorteil auf mehrere hundert Euro. Im Falle des iMac Pro werden normalerweise 5499 Euro fällig – im Refurbished Store senkt Apple den Preis jedoch massiv und verlangt nur noch 4.669 Euro für den Hochleistungs-iMac (zum Refurbished Store: ).Ingesamt lassen sich vier verschiedene Varianten finden. Neben dem Basismodell mit 8x 3,2 GHz, einem TB SSD und 32 GB RAM gibt es auch die Konfiguration mit 64 GB Arbeitsspeicher sowie einer Radeon Pro Vega 64 mit 16 statt 8 GB Videospeicher. Der Preis liegt dann bei 5979 Euro, also satte 1200 unter dem regulären Neukauf. Sollen es zehn Xeon-Prozessorkerne mit 3,0 GHz sein, so veranschlagt Apple 6729 Euro, räumt als rund 1400 Euro Rabatt ein. Die hochwertigste derzeit im Refurbished Store verfügbare Version bringt zwei TB an internem Flash-Speicher mit, was den ausgeschriebenen Preis auf 7479 Euro erhöht. Im normalen Store würde Apple für die Konfiguration hingegen mehr als 9000 Euro verlangen.Wie üblich gibt es auch zahlreiche weitere Angebote, darunter generalüberholte MacBooks ab 1269 Euro, das MacBook Pro 13" der 2017er Baureihe ebenfalls ab 1269 Euro, das MacBook Pro 15" ab 2249 Euro, iMacs mit 21,5"- und 27"-Display, deren Preise bei 1099 bzw. 1799 Euro beginnen – und weiterhin den fünf Jahre alten Mac Pro, der auch mit Rabatt wirklich keine Kaufempfehlung mehr erhalten kann. Wer sich für iPads interessiert kann aus fast 100 verschiedenen Varianten wählen, auch den Apple Pencil gibt es in der Kategorie "iPad-Zubehör" als generalüberholtes Gerät für 85 Euro. Fans des iPod touch haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Farben, beim Apple TV steht die vierte Generation für 139 Euro bereit.