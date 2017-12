Video: Der iMac Pro in Einzelteilen

Wie es hinter dem Gehäusedeckel des iMac Pro grundsätzlich aussieht, ging bereits vor Monaten aus einem Bild auf den Produktseiten hervor. Jetzt ist allerdings auch das erste Video erschienen, das den iMac Pro in Einzelzeilen zeigt. Diesmal stammt der Bericht nicht wie üblich von iFixit, sondern von OWC . Der Zubehör-Anbieter nutzt die Gelegenheit, um gleichzeitig Speicherkits für den Hochleistungs-iMac anzukündigen - wahlweise durch OWC-Techniker oder mit einem Werkzeugsatz für erfahrene Bastler. Sicherlich wird iFixit in den kommenden Tagen aber nachziehen und eine Bildergalerie veröffentlichen.Beim Zerlegen des Geräts fielen einige interessante Details auf, die vorher noch nicht bekannt waren. Beispielsweise setzt Apple für bessere Performance auf Bestückung von vier RAM-Modulen und somit auf Quad Channel. In der Variante mit 32 GB sind es 4x 8 GB, mit 64 GB 4x 16 GB und in der höchsten Ausbaustufe 4x 32 GB. Auch der Flash-Speicher folgt diesem Konzept. Wer ein TB Speicherplatz in der Grundausführung verwendet, erhält nicht eine SSD mit einem TB, sondern zwei SSDs mit je 512 GB im Raid-Verbund. Nicht bestätigt ist, ob das auch auf die Varianten mit 2 TB oder 4 TB zutrifft - das Board-Design legt dies aber nahe.Eine häufig gestellte Frage ist, wie sich der iMac Pro erweitern lässt. Bekanntlich kann der Arbeitsspeicher nicht vom Nutzer, wohl aber von einem autorisierten Service Provider aufgerüstet werden. Das Video dokumentiert gut, welche Schritte dafür erforderlich sind. Dies betrifft auch die Flash-Module - befestigt mit Schrauben, aber mit einem Siegel geschützt. Für den Techniker bedeutet die Platzierung, ebenso rasch SSD- wie RAM-Austausch vornehmen zu können.Auch der Tausch des Xeon-Prozessors scheint grundsätzlich möglich. Allerdings gab es noch keine Gelegenheit, dies zu verifizieren. Verlötet sind die essenziellen Komponenten wie Grafikchip, CPU, RAM und Flash-Speicher zumindest alle nicht. Vermutlich hätte jede andere Entscheidung auch einige weitere Diskussionen nach sich gezogen.