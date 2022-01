iCloud-Privat-Relay bei manchen Netzbetreibern nicht verfügbar? Apple nimmt Stellung

T-Mobile: Keine allgemeine Blockierung des Dienstes

Apple passt Formulierung in iOS 15.3 Beta 2 an

Das iCloud-Privat-Relay befindet sich noch immer in der Beta-Phase, lässt sich allerdings bereits für alle Nutzer von iOS sowie iPadOS 15 und macOS 12 aktivieren. Davon machen auch viele Nutzer Gebrauch – sofern sie iCloud+ nutzen, andernfalls steht der Dienst nämlich nicht zur Verfügung. Manche Anwender erfüllen zwar die Voraussetzungen für das Privat-Relay, haben aber trotzdem Schwierigkeiten, es einzuschalten. Einem US-Netzbetreiber wurde vorgeworfen, das Feature für seine Kunden generell zu sperren. Dieser wehrte sich und sah Apple in der Pflicht.Das Privat-Relay erhöht den Datenschutz der Anwender, sorgt bei Mobilfunkanbieter aber nicht unbedingt für Begeisterung. So erklärten einige Netzbetreiber Anfang der Woche in einem offenen Brief, dass die Funktion mit „erheblichen Konsequenzen“ für die „europäische digitale Souveränität“ einhergehe. In Großbritannien sind bereits erste Beschwerden bei den zuständigen Behörden anhängig (siehe hier ). Der US-Anbieter T-Mobile musste sich unlängst gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, Apples Dienst generell zu blockieren: Einigen Kunden war es nicht möglich gewesen, das Privat-Relay zu aktivieren. Laut T-Mobile träfen diese Einschränkungen nur auf jene Nutzer zu, die bestimmte Internetfilter wie Kinderschutzfunktionen in Anspruch nehmen. Eine allgemeine Blockierung finde jedoch nicht statt, vielmehr gebe es einen Bug in iOS 15.2, welcher das Relay deaktiviert.In einer Stellungnahme gegenüber MacRumors erklärt Apple nun, in iOS 15.2 keine Änderungen vorgenommen zu haben. Kein Mobilfunkanbieter hindere seine Kunden daran, das Feature zu nutzen – das treffe auch auf T-Mobile zu. Der Netzbetreiber reagierte prompt und zog seine Aussage zurück. Apple passte mittlerweile die Formulierung in den Einstellungen des Services auf dem iPhone an: In der gestern veröffentlichten zweiten Beta von iOS 15.3 findet sich eine Ergänzung in der Beschreibung. So verweist das Unternehmen darauf, dass das Relay möglicherweise in den Mobilfunkeinstellungen deaktiviert wurde – tatsächlich scheinen betroffene Kunden das Feature unter Umständen dort ausgeschaltet zu haben. Die großen US-Netzbetreiber Verizon, T-Mobile und AT&T erklärten übrigens allesamt, Apples Feature nicht zu blockieren und keine weiteren Absichten dieser Art zu verfolgen.