eBay: PayPals Tage als Zahlungsdienstleister sind gezählt

Es ist das Ende einer langjährigen Partnerschaft. eBay beendet die Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister PayPal im Jahr 2020, wie der Online-Marktplatz via Pressemitteilung bekanntgab. Stattdessen wird sich das niederländische Unternehmen Adyen um das Back-End der eBay-Zahlungsabwicklungen kümmern. Für eBay-Kunden steht PayPal aber voraussichtlich weiterhin als Zahlungsoption zur Verfügung.Adyen bietet – im Gegensatz zu PayPal – ausschließlich Back-End-Zahlungsdienste für Firmen an, um etwa Käufe per Kreditkarte ordnungsgemäß durchzuführen. Zu den aktuellen Kunden zählen Uber, Netflix und Spotify. Entsprechend werden eBay-Kunden zukünftig keinen „Adyen-Button“ oder ähnliches während der Kaufabwicklung sehen, sondern von dem Wechsel zunächst kaum etwas mitbekommen. Dank Adyen wird eBay Geldtransfers komplett über die eigene Benutzeroberfläche abfertigen können, ohne dass sich Kunden während des Kaufprozesses erst auf externen Internetseiten authentifizieren müssen.Da die PayPal-Kosten wegfallen und eBay ab dem Ende der Partnerschaft selbst Zahlungsgebühren erheben kann, wird mit einer Umsatzsteigerung des Unternehmens von zwei Milliarden US-Dollar gerechnet. eBay nennt aber auch Vorteile für Anbieter, die ihre Produkte im Online-Auktionshaus bereitstellen: „Die meisten Verkäufer können sich auf geringere Kosten für Zahlungsdienste einstellen, nachdem das neue Modell greift.“ Insgesamt wolle das Unternehmen eine komfortablere Kaufabwicklung als bisher umsetzen, ohne dass Käufer zwischen verschiedenen Diensten hin- und herspringen müssen.Unabhängig vom Wechsel des Back-End-Dienstleisters ermöglicht eBay Kunden noch bis mindestens 2023, Produkte mit PayPal als Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Allerdings wird das Unternehmen PayPal schon vorher nicht mehr so prominent wie bisher als erste Bezahlmöglichkeit darstellen, da die neue und über Adyen laufende interne Abwicklung Vorrang haben soll.eBay übernahm PayPal im Jahr 2003 für 1,5 Milliarden US-Dollar. 2015 spaltete sich sich der Zahlungsdienstleister wieder vom Auktionshaus ab, wobei eine weiterlaufende, enge Partnerschaft bis 2020 vereinbart wurde.