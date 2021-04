Zweite Beta von iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 und watchOS 7.5 erschienen

Noch keine macOS 11.4 Beta

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.4, Beta 1: Buildnummer: 20F5046g (veröffentlicht 21.04.2021)

iOS 14.6, Beta 2, Buildnummer: 18F5046e (veröffentlicht: 30.04.2021)

iPadOS 14.6, Beta 2, Buildnummer: 18F5046e (veröffentlicht: 30.04.2021)

tvOS 14.6, Beta 2, Buildnummer: 18L5546f (veröffentlicht: 30.04.2021)

watchOS 7.5, Beta 2, Buildnummer: 18T5546f (veröffentlicht: 30.04.2021)

Am 22.4.2021 erschienen die ersten Beta-Versionen von iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 und watchOS 7.5 im Apple-Entwicklerportal – und kurze zeit darauf auch im Apple Public-Beta-Programm für alle Nutzer. Einen Tag zuvor veröffentlichte Apple bereits überraschend die erste Beta-Version von macOS 11.4 samt Unterstützung für neue AMD Radeon-GPUs – ein Feature, welches eigentlich bereits in macOS 11.3 enthalten sein sollte.Bisher ist nur bekannt, dass iOS 14.6 die Teilnahme an Beta-Programmen erleichtert: Nach der Installation eines Release Candidates oder der finalen Version kann der Nutzer auswählen, ob er weiterhin am Beta-Programm partizipieren will:Auf diese Weise will Apple wohl verhindern, dass Nutzer versehentlich die nächste Beta installieren, obwohl sie gerne bei der letzten finalen Version geblieben währen. Ansonsten sind derzeit keine sichtbaren Änderungen in iOS 14.6 aufgefallen.Bislang hat Apple noch keine zweite Beta-Version von macOS 11.4 herausgegeben – möglicherweise erscheint diese gegen 22 oder 23 Uhr deutscher Zeit oder erst in der kommenden Woche zur nächsten Beta-Runde.Im Apple-Entwicklerbereich finden sich aktuell folgende Beta-Versionen von macOS 11.4, iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 und watchOS 7.5. Diese lassen sich allerdings nur mit einem Apple-Entwicklerzugang herunterladen. In Apples Public-Beta-Programm erscheinen diese Vorabversionen meistens 24 bis 48 Stunden später.