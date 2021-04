iOS 14.6, watchOS 7.5 und tvOS 14.6 – Apple veröffentlicht die erste Beta

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.4, Beta 1: Buildnummer: 20F5046g (veröffentlicht 21.04.2021)

iOS 14.6, Beta 1, Buildnummer: 18F5046e (veröffentlicht: 22.04.2021)

iPadOS 14.6, Beta 1, Buildnummer: 18F5046e (veröffentlicht: 22.04.2021)

tvOS 14.6, Beta 1, Buildnummer: 18L5546f (veröffentlicht: 22.04.2021)

watchOS 7.5, Beta 1, Buildnummer: 18T5546f (veröffentlicht: 22.04.2021)

macOS 11.3, RC: Buildnummer: 20E232 (veröffentlicht 20.04.2021)

iOS 14.5, RC, Buildnummer: 18E199 (veröffentlicht: 20.04.2021)

iPadOS 14.5, RC, Buildnummer: 18E199 (veröffentlicht: 20.04.2021)

tvOS 14.5, RC, Buildnummer: 18L204 (veröffentlicht: 20.04.2021)

watchOS 7.4, RC, Buildnummer: 18T195 (veröffentlicht: 20.04.2021)

In der Vergangenheit war Apple meist zunächst mit einem iOS- und dann erst mit einem macOS-Update zur Stelle. Zumindest bei der aktuellen Betaphase ist die Reihenfolge hingegen vertauscht. Nachdem gestern bereits die erste Beta von macOS 11.4 erschienen war, taucht mit iOS 14.6 erst jetzt auch die sechste Aktualisierung des iPhone-Betriebssystems im Entwicklerbereich auf. Selbiges gilt natürlich für iPadOS. Wirft man einen Blick auf den üblichen Ablauf eines Apple-Jahres, so vergehen bis zur Marktreife des nächsten Major Release (iOS 15) noch knapp fünf Monate. Man konnte daher fest davon ausgehen, dass iOS 14.5 nicht die letzte Aktualisierung vor dem Herbst bleibt. Mindestens ein Update ist nun bestätigt, angesichts des langen Zeitraums wären aber auch zwei Updates denkbar.Nach dem besonders featurereichen Update auf iOS 14.5 ist eher nicht davon auszugehen, dass Apple vor iOS 15 noch eine weitere derart üppige Aktualisierung plant. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Änderungen in iOS 14.6 noch nicht bekannt – wir werden diese Meldung aber umgehend aktualisieren, sobald es doch noch wichtige Neuerungen gibt.Der Entwicklerbereich ist momentan besonders prall gefüllt, da Apple gleich zwei Testphasen gleichzeitig bestreitet – beziehungsweise sich ein Release Candidate mit ganz neuen Betas überlappt. Neu hinzugekommen sind:Zusätzlich gibt es noch die am Dienstag aktualisierten Entwicklerversionen jener Systemupdates, die in der kommenden Woche für alle Nutzer erscheinen: