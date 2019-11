Zukunft von Microsoft Office: Eine große App für alles unter iOS (mit Video)

Neue Wege für schnelleren Zugriff

Öffentlicher Test ist angelaufen

Viele Jahre lang hatte man sich daran gewöhnt, dass Microsoft Office aus mehreren Programmen besteht. Die Suite umfasst unter anderem die Textverarbeitung Word, die Tabellenkalkulation Excel und die Präsentationsumgebung PowerPoint. Sowohl unter Windows und macOS als auch für iOS bzw. iPadOS galt dies bislang uneingeschränkt. Als traditionelle Software-Suite konzipiert, musste es zwangsläufig einzelne, spezialisierte Apps geben. Allerdings könnte diese Ära möglicherweise in absehbarer Zeit vorbei sein, denn zumindest schon einmal für die Mobilplattform kündigte Microsoft einen weitreichenden Schritt an: die eine große App für alles.Sowohl für iOS/iPadOS als auch für Android will Microsoft einen neuen Ansatz verfolgen. In der offiziellen Ankündigung heißt es, die Funktionalität von Word, Excel und PowerPoint sollen in einer einzigen, leistungsfähigen App vereint werden. Dieser Schritt steht in komplettem Widerspruch zu Apples gerade erst vollzogener Aufspaltung von iTunes in mehrere, genau auf ihre eigentliche Aufgabe ausgerichtete Apps. Microsoft begründet die Zusammenlegung damit, alle Office-Dokumente an einem zentralen Punkt sammeln zu wollen. Gleichzeitig biete die Zusammenlegung aber auch den Vorteil, viel Platz auf den Mobilgeräten zu sparen, denn die eine große Office-App belegt weniger Speicher als die zuvor eigenständig vertriebenen Lösungen. Außerdem könne man nun sehr viel einfacher Inhalte bearbeiten, da eben kein Austausch zwischen Apps mehr erforderlich sei.Via TestFlight startete Microsoft bereits ein Testprogramm, das aber wie üblich nach kürzester Zeit beim Limit von 10.000 Nutzern angekommen war. Momentan steht die Office-App zwar nur für Smartphones zur Verfügung, die Tablet-Variante folgt aber. Microsoft betont, die Standalone-Apps (vorerst) weiterzupflegen. Vermutlich will Redmond erst einmal die Stimmungslage beobachten, bevor dann an die Einzel-Apps oder auch die Universal-App möglicherweise die Axt angelegt wird. Noch keine Angaben gibt es, wann die finale Version von Office erscheint.