Zu Ehren von Steve Jobs’ 64. Geburtstag: Tim Cook erinnert an den früheren Apple-CEO

Apple Park als Verkörperung von Steve Jobs’ Vision

„Wir vermissen ihn“

Apple-CEO Tim Cook hat anlässlich des Geburtstags von Steve Jobs an den Mitgründer des Unternehmens und früheren Apple-Chef erinnert, der 2011 an den Folgen einer Krebserkrankung starb. Steve Jobs wäre gestern 64 Jahre alt geworden. Cook drückt via Twitter aus, wie sehr er Jobs auch über 7 Jahre nach dessen Tod immer noch vermisst. Zudem knüpft Cook inhaltlich an das 2017 offiziell eröffnete neue Hauptquartier des Unternehmens an, dessen Designentwürfe sich maßgeblich auf Jobs’ Ideen bezogen.„Steves Vision spiegelt sich überall um uns herum im Apple Park wider“, so Cook in seinem Tweet . Jobs hätte die neue Ufo-förmige Apple-Zentrale und die weiträumigen Grünanlagen „geliebt“, da er dieses Bauwerk erträumt habe. Entsprechend sieht Cook den Apple Park als „Zuhause“ und „Inspiration“ für Apples zukünftige Innovationen.Steve Jobs’ letzter öffentlicher Auftritt fand im Juni 2011 nicht etwa anlässlich eines Apple-Events statt, sondern vor der Stadtverwaltung von Cupertino. Dort präsentierte Jobs, der wie gewohnt in Jeans erschien und mit einem schwarzen Rollkragenpullover bekleidet war, seine Vorstellung des kommenden Apple-Hauptquartiers. Zwar war er schon deutlich von seiner Krebserkrankung gezeichnet und seine Stimme entsprechend nicht mehr ganz so dominant wie zu früheren Zeiten, doch tat dies seinem Charisma und seiner Überzeugungskraft keinen Abbruch. Apple erhielt schließlich die Genehmigung zum Bau des Apple Park in Cupertino, und der Umzugsprozess vieler Mitarbeiter vom alten ins neue Gebäude ist inzwischen schon weit fortgeschritten.Wie schon oft in der Vergangenheit betont Cook auch in seinem jüngsten Gedenken an Jobs, welche große Rolle der frühere CEO nicht nur wegen seines beruflichen Wirkens im Leben vieler Menschen und insbesondere Apple-Mitarbeitern spielte: „Wir vermissen ihn heute an seinem 64. Geburtstag, und an jedem anderen Tag.“