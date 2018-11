Apple Park: Steve Jobs Theater erhält Auszeichnung für außergewöhnlichen Glasbau

Außergewöhnliche Glas-Konstruktion



Quelle: The Institute of Structural Engineers Quelle: The Institute of Structural Engineers

Apples iPhone-Event im September 2017 war nicht nur wegen des ersten OLED-iPhones eine besondere Präsentation für das Unternehmen. Es handelte sich zudem um die erste Veranstaltung, die im Steve Jobs Theater stattfand. Das Auditorium auf dem Gelände des Apple Park nutzt Apple für Produktvorstellungen. Bis zu 1.000 Besucher haben darin Platz. Das Institute of Structural Engineers hat das Gebäude kürzlich mit dem Structural Artistry Award 2018 ausgezeichnet.Von außen entstehe der Eindruck, dass sich zwischen dem Boden und der Decke nur Glas befinde, so das Institute of Structural Engineers. Der Pavillon des Theater ist die größte Bausubstanz der Welt, die einzig und allein von Glas getragen wird. Das 80-Tonnen-Dach stützen Glaszylinder, die sieben Meter hoch sind.Bei der Preisvergabe ging es dem Institut vor allem darum, wer „Gewöhnliches“ in etwas „Außergewöhnliches“ transformiert . Vor allem die Glaskonstruktion des Steve Jobs Theater sei beeindruckend. Apple habe gemeinsam mit den beauftragten Baudesignern von Eckersley O'Callaghan & Arup etwas Besonderes geschaffen und die Entwicklung der Bauglas-Technologie vorangetrieben.