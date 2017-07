Ziffernblock an Apple-Tastaturen nachrüsten: LMP bringt neues Bluetooth Keypad 2

Apple hat endlich ein drahtloses Full-Size Keyboard

Die Anwender sind sich uneinig: Manche wollen unbedingt eine Tastatur mit integriertem Ziffern- und Navigationstastenblock haben, andere stören sich an der damit einhergehenden Breite des Schreibbretts. Auch die Frage, ob die Tastatur drahtlos oder kabelgebunden sein sollte, spaltet die Gemeinde. Apple selbst hatte bis vor Kurzem mit dem Apple Magic Keyboard nur eine Drahtlostastatur ohne die besagten Zusatztasten im Sortiment, sodass Drittanbieter die Lücke schließen mussten. Beispielsweise bietet Matias mit dem Wireless Aluminum Keyboard Testbericht ) eine Bluetooth-Tastatur im Apple Style mit abgesetzten Navigations- und zusätzlichen Zifferntasten im "Full-Size"-Format an. Inzwischen sogar mit integrierter Tastenbeleuchtung Nach langem Warten gibt es endlich auch von Apple ein Full-Size Keyboard mit Bluetooth-Verbindung, das Magic Keyboard mit Ziffernblock . Das jedoch ist manchem schlicht zu teuer oder sie stören sich an der Breite, an fehlender Tastenbeleuchtung oder dem Wegfall integrierter USB-Ports gegenüber älteren kabelgebundenen Tastaturen.In Bezug auf die Breite gibt es gute Kompromisslösungen, wie beispielsweise die Logitech K780 ( Testbericht ). Die integriert, neben einer Halterung für iDevices, einen vollwertigen Ziffernblock, verzichtet aber auf den Bereich mit Navigationstasten. Dadurch ist die K780 weniger breit als Full-Size-Keyboards. Ihr nicht Apple-typisches Design ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ich nutze die K780 seit dem Testbericht aber zu meiner vollen Zufriedenheit. Auch ihre Möglichkeit, sich per Tastendruck mit drei unterschiedlichen Devices verbinden zu können, ist äußerst praktisch – auch wenn ich es nicht täglich brauche.Eine weitere Option sind separat erhältliche Ziffenblöcke. Der Hersteller LMP hat jetzt die zweite Generation seiner Lösung namens Bluetooth Keypad 2 vorgestellt. Diese passt optisch zu Apples schmalem Magic Keyboard und kann mittels einer Adapterschiene an diese angedockt werden. Das Num-Pad umfasst 23 Tasten. Neben den Ziffern sind dies die Taste „=“ sowie Befehlstasten, Tab, Clear und Enter. Die Kopplung erfolgt mittels Bluetooth 3.0. Der integrierte Li-Ion-Akku muss über einen Micro-USB-Port geladen werden. Über die Ausdauer macht der Hersteller leider keine Angaben.Zwar ist das LMP Bluetooth Keypad 2 optisch im Alu-Look der Original Apple Magic Tastatur gehalten, das Gehäuse besteht aber nur aus Kunststoff. Wen das nicht stört, kann mit dieser "Docking"-Lösung selbst entscheiden, ob mit oder ohne Ziffernblock gearbeitet werden soll. Die Kosten dafür: rund 47 Euro ( Amazon ).