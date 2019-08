Zahlreiche neue iPhones, Apple Watches und Macs in Regulierer-Datenbank aufgetaucht

Vielzahl neuer Geräte

Geräte mit watchOS 6

Macs mit macOS 10.15 Catalina

Lange Liste mit iPhones

Sämtliche Varianten müssen registriert werden

Insgesamt 49 neue Gerätevarianten hat Apple bei der Eurasian Economic Commission (EEC), der gemeinsamen Regulierungsbehörde etlicher osteuropäischer und zentralasiatischer Länder, zur Registrierung eingereicht. Die Liste umfasst zahlreiche iPhone-Modellvarianten, aber auch Macs und diverse Ausführungen der Apple Watch.Aller Voraussicht nach wird Apple also bei der Präsentation der neuen Geräte-Generationen eine Vielzahl aktualisierter Devices vorstellen. Allgemeinen Erwartungen zufolge dürfte das am 10. September geschehen. AppleInsider hat jetzt die genauen Modellnummern in Erfahrung gebracht, darunter finden sich keine bislang bereits bekannten Kombinationen.Die Listen umfassen Geräte, die im Zusammenhang mit den neuen Betriebssystemen macOS 10.15 Catalina, iOS 13 und watchOS 6 stehen. Aufgeführt werden allein zwölf Varianten von Apples Smartwatch, vermutlich handelt sich bei den Modellen A1975, A1976, A2007, A2008, A2156, A2157, A1858, A1859, A1977, A1978, A2092 und A2093 um eine neue Apple Watch 5 oder eine aufgefrischte Apple Watch 4.Hinter den Modellnummern A1466, A1932, A1989, A1990, A2141, A2147, A2158, A2159, A2179, A2182 und A2251 verbergen sich elf neue Macs. Unklar ist allerdings, ob es sich dabei um Notebooks oder Desktops handelt.Die längste Liste betrifft Geräte mit iOS 13, also vermutlich iPhones. Darin sind insgesamt 31 Devices zu finden, sie tragen die Modellnummern A1574, A2178, A1687, A1688, A1778, A1784, A1863, A1864, A1865, A1897, A1901, A1905, A1920, A1921, A1984, A2097, A2101, A2105, A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221, A2223, A2296 und A2298. Vermutlich handelt es sich bei diesen nicht um iPads, da bereits im Juni entsprechende Einträge gefunden wurde, in denen als Betriebssystem iPadOS angegeben war.Die Zahl der Geräte, die Apple voraussichtlich am 10. September vorstellt, wird allerdings deutlich geringer sein als die in den Listen der EEC aufgeführte Menge. Da in den einzelnen Länder, für welche die Behörde zuständig ist, unterschiedliche gesetzliche und technische Regelungen gelten, muss Apple sämtliche Varianten eines Geräts registrieren lassen, auch wenn diese sich lediglich in Nuancen unterscheiden.