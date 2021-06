YouTube und Bild-in-Bild: Bald nicht mehr nur für Premium

Bild-in-Bild zuerst für Premium-Kunden

Bild-in-Bild für alle Anwender – nur in den USA?

Manchmal ziehen es Anwender vor, ein Video anzuschauen und dabei gleichzeitig anderen Aufgaben nachzugehen. Für solche Fälle gibt es den Bild-in-Bild-Modus, der bereits seit Jahren seinen Dienst auf dem Mac und iPad verrichtet. Beim iPhone sieht die Sache hingegen etwas anders aus: Erst iOS 14 bringt Bild-in-Bild auf die Geräte, sofern die Entwickler das Feature implementieren. Wer über das iPhone auf die Inhalte von YouTube zugreift, kommt bisweilen ebenfalls in den Genuss der Funktion: Google schaltete das Feature immer wieder einmal frei – mal über die offizielle App, mal über einen Browser. Das Unternehmen scheint sich nicht so recht sicher darüber zu sein, wie es mit Bild-in-Bild verfährt. Das könnte sich nun ändern.YouTube experimentierte immer wieder mit Bild-in-Bild auf iOS. Mal stand diese Möglichkeit für Premium-Abonnenten in der App bereit, mal für alle über den Browser. Bei Android ging das Unternehmen hingegen konsequenter vor: Googles hauseigenes Betriebssystem hat kein Problem damit, die Inhalte der Videoplattform in einem separaten Fenster darzustellen – sofern der Nutzer den Premium-Service bezahlt. Wie MacRumors berichtet, soll der Service in einem ersten Schritt allen Premium-Kunden zur Verfügung stehen. Es finde gerade ein Roll-out der Funktion für sämtliche Abonnenten und iOS-Anwender weltweit statt, so das Unternehmen gegenüber MacRumors.Was ist aber mit dem Großteil der Nutzer, welche den Premium-Dienst von YouTube nicht in Anspruch nehmen? Diese sollen nicht leer ausgehen und ebenfalls Bild-in-Bild über die App erhalten: Ein Launch der Funktion sei auch für jene geplant, die keine Gebühren für die Plattform bezahlen. Einen Haken hat die Sache jedoch: YouTube spricht lediglich von allen US-amerikanischen iOS-Anwendern. Aller Voraussicht nach werden andere Länder folgen, nähere Informationen nennt das Unternehmen bislang allerdings nicht.