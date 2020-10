YouTube: Bild-in-Bild auf dem iPhone jetzt doch ohne Premium-Account möglich - aber nicht in der App

Bild-in-Bild bisher nur in der Desktop-Version

Bild-in-Bild auf dem iPhone, das funktionierte bisher zwar mit einigen Apps, nicht jedoch mit YouTube. Weil das Video-Portal die mit iOS 14 auf den Smartphones aus Cupertino eingeführte Funktion bislang noch nicht unterstützte, machten Spekulationen die Runde, sie könne zahlenden Premium-Kunden vorbehalten sein. Jetzt hat YouTube das Feature aber doch für alle iPhone-Nutzer freigeschaltet.Zwar ließen sich YouTube-Videos nach dem Erscheinen von iOS 14 auf einem iPhone bereits in einem Overlay abspielen, allerdings funktionierte das nur, wenn mit Safari die Desktop-Version der Webseite angefordert wurde. Auf dem im Vergleich zum iPad kleinen Display des Smartphones lässt sich diese jedoch nur umständlich bedienen. Die angepasste Mobil-Version von YouTube hingegen bot die Bild-in-Bild-Funktion nicht an – mit einer Ausnahme: Zumindest einigen zahlenden YouTube-Kunden stand sie zur Verfügung.In den vergangenen Wochen wurde daher von vielen Beobachtern vermutet, dass die Google-Tochter das Feature den Inhabern kostenpflichtiger Premium-Accounts vorbehalten wolle. Diese Annahme hat sich nun als falsch erwiesen, denn seit Kurzem steht die Bild-in-Bild-Funktion auch zur Verfügung, wenn in Safari die Mobil-Version der YouTube-Webseite aufgerufen wird. Ein abgespieltes Video läuft somit auch dann in einem kleinen Overlay weiter, wenn man den Browser schließt. Diese Funktion schätzen vor allem iPhone-Besitzer, die YouToube-Videos zum Musikhören einsetzen.YouTube hat die Bild-in-Bild-Funktion in Safari für alle iPhone-Nutzer ohne ausdrückliche Ankündigung freigeschaltet. Es ist daher bislang nicht bekannt, ob das Feature dauerhaft erhalten bleiben wird, es könnte sich also durchaus auch um einen Test oder sogar ein Versehen handeln. In der YouTube-App ist das Feature nämlich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad zahlenden Kunden des Video-Portals vorbehalten. Das entsprechende Abonnement schlägt mit 11,99 Euro pro Monat zu Buche, Familien mit bis zu fünf Mitgliedern zahlen 17,99 Euro monatlich.