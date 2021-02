Kurz notiert: iOS 14.5 mit Bild-in-Bild-Funktion für YouTube +++ Neuigkeiten bei Apple TV+

iOS 14.5 und YouTube: Bild-in-Bild ist wieder da – im Browser

Auf dem Mac und iPad ist die Funktion bereits seit Jahren bekannt, Besitzer eines iPhones mussten sich hingegen bis iOS 14 gedulden: Mit Bild-in-Bild erweitert Apple die Möglichkeiten des Multitaskings – sofern Entwickler von diesem Feature Gebrauch machen. Die beliebte Videoplattform YouTube macht es ihren Anwendern nicht gerade einfach: Um Bild-in-Bild in der App zu aktivieren, ist ein kostenpflichtiger Premium-Account vonnöten. Wer auf die Internetseite des Anbieters ausgewichen war, konnte mit etwas Glück auf die Funktion zugreifen. Das änderte YouTube aber schnell wieder, um im Oktober letzten Jahres einen Rückzieher zu machen und die Funktion anschließend für kurze Zeit erneut freizuschalten.Aktuell ist Bild-in-Bild für iPhone-Anwender ohne Premium-Abonnement gesperrt. iOS 14.5, das aktuell als Beta vorliegt, scheint aber für Abhilfe zu sorgen: Die Internetseite von YouTube stellt das beliebte Feature wieder bereit. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Browser der Anwender verwendet. Eine offizielle Stellungnahme von YouTube liegt nicht vor – es ist also nicht auszuschließen, dass der Anbieter diesem Feature bis zur finalen Version von iOS 14.5 einen Riegel vorschiebt.Apple hat sich die Rechte an einem neuen Spielfilm namensgesichert. Das berichtet Deadline und verweist darauf, dass die Produktion des Films noch auf sich warten lassen könnte. Im Science-Fiction-Drama soll Florence Pugh zu sehen sein, der neben Vanessa Taylor und Drew Pearce auch für das Drehbuch verantwortlich ist. Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Elizabeth Bear: In dieser wird ein Milliardär von einem Sex-Roboter getötet. An dem Fall spinnt sich die Frage an, ob der Roboter als Täter zu klassifizieren ist.Wie Variety berichtet, konnte Apple eine neue Hauptdarstellerin fürverpflichten: Nachdem sich Keira Knightley zurückgezogen hatte, wird Claire Danes in der Serie zu sehen sein. Außerdem veröffentlichte Apple ein Featurette zur zweiten Staffel vonDas dreiminütige Video zeigt, was Zuschauern der Serie nächste Woche erwartet: Die neue Staffel wird ab dem 19. Februar zu sehen sein.