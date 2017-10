YouTube: Autoplay-Videos auf Startseite der Mobil-App

AndroidCentral

Autoplay-Videos ohne Ton

Play as you browse

Google scheint eine Autoplay-Funktion für die Startseite der mobilen YouTube-App zu planen. Auf einzelnen Androidgeräten ist die Funktion lautbereits automatisch aktiviert. Betroffene Nutzer müssen Autoplay in den Einstellungen deaktivieren, wenn sie das Feature nicht verwenden möchten.Google ist dafür bekannt, Softwareneuerungen oftmals erst auf einer vergleichsweise geringen Anzahl an Nutzergeräten zu testen, bevor die breite Masse Schritt für Schritt Zugriff auf die jeweiligen Features erhält. Entsprechend ist die Autoplay-Funktion bislang nur auf einigen Android-Smartphones zu beobachten Wenn der Anwender durch die Home-Sektion der YouTube-App scrollt, spielt die Anwendung das jeweils dargestellte Video per Autoplay von Anfang bis zum Ende ab. Die Tonwiedergabe ist deaktiviert. Stattdessen werden Untertitel eingeblendet, um einen Eindruck darüber zu vermitteln, worum es in dem Clip geht.Nutzer können die Funktion in den Android-Einstellungen von YouTube überjederzeit abstellen. Zudem lässt sich das Feature auf WLAN-Verbindungen beschränken, um keine Mobildaten zu verbrauchen. Wann beziehungsweise ob das Autoplay-Feature auch für die iOS-Variante von YouTube erscheint, ist nicht bekannt.