YouTube-App in neuem Design und mit Temposteuerung

Google hat die iOS-App für das weltweit größte Videoportal YouTube aktualisiert. Die neue Version 12.33 bietet unter anderem ein aufgefrischtes Design mit hellerem Grundton und angepasstem App-Symbol (zur App: ). Nach wie vor fehlt aber ein dunkle Alternative, um die Augen bei Dunkelheit nicht zu stark zu belasten.Eine weitere Neuerung und sicherlich gerade in Zeiten langatmiger Debatten willkommen ist die Temposteuerung. Wie bereits auf der Webseite lassen sich hiermit nun auch in der App Videos mit 1,25- bis 2,0-facher Geschwindigkeit wiedergeben. Alternativ lässt sich die Geschwindigkeit aber auch halbieren, wenn es mal zu hektisch sein sollte.Die Bewertungen zur neuen Version fallen im App Store gemischt aus. Die einen Nutzer trauern dem bisherigen Design hinterher, während die anderen vom neuen Look begeistert sind. Zudem gibt es Kritik, weil noch immer kein Nachtmodus geboten wird.Die aktuelle Version der YouTube-App setzt mindestens iOS 9.0 voraus und ist nach wie vor kostenlos im App Store verfügbar. Um Funktionen wie Favoriten und Abonnements nutzen zu können, ist darüber hinaus die Registrierung eines Google-Kontos erforderlich.