Wozniak sinniert über faltbare iPhones – Apple soll schnell nachziehen

Ein Falt-iPhone ist noch Zukunftsmusik



Designkonzept von roy gilsing design Designkonzept von roy gilsing design

Wozniak begeistert, Markt interessiert

Eine nähere Beleuchtung des aktuellen Hype-Themas "faltbare Smartphones" veröffentlichen wir am Wochenende. Daher beschränken wir uns in dieser Meldung lediglich darauf, die Meinung einer prominenten Figur der Apple- bzw. allgemeinen Computergeschichte zu zitieren. Apples Mitgründer Steve Wozniak hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und Ratschläge an Apple gerichtet. Seiner Ansicht nach solle Apple den Markt schnellstmöglich betreten – er selbst könne es kaum erwarten, ein solches iPhone in Händen zu halten. In vielen Bereichen sei Apple als technologischer Primus aufgetreten, sowohl bei der Nutzererkennung per Fingerabdruck oder Face ID als auch beim reibungslosen Bezahlen per Smartphone. Jeder andere Hersteller musste dem Trend folgen – die aktuelle Marktentwicklung mache Wozniak allerdings Sorgen.Mehrere Hersteller erlaubten in diesen Tagen Einblicke in neuartige Smartphone-Konzepte, darunter Samsung mit dem "Fold" und Huawei mit dem "Mate X". Glaubt man der Gerüchteküche, so forscht Apple zwar ebenfalls intensiv an der Displayvergrößerung durch einen Klappmechanismus, kann aber frühestens im Jahr 2020 ein fertiges Produkt zeigen. Andere Stimmen sind deutlich pessimistischer und gehen gar von 2021 bis 2022 aus.Für Wozniak ist die Situation hingegen klar. Er wolle ganz sicher ein faltbares iPhone – und der aktuelle Rummel zeige, dass auch die Aufmerksamkeit vieler Nutzer gewonnen wurde. Bei Technologien die wirklich für Interesse sorgen, könne es sich Apple nicht erlauben, erst sehr spät mit eigenen Geräten anzutreten. An dieser Stelle sei aber eingeworfen, dass Apples Strategie höchst selten war, als erster Hersteller vorzupreschen – und ob die jüngst vorgestellten Konzepte sich in der Praxis bewähren, muss sich erst noch zeigen. Wenn Apple ebenfalls konkrete Pläne hegt, so lautet der Entwicklungsfokus sicherlich nicht, alsbald und irgendwie ein Falt-iPhone zu zeigen – das dann möglicherweise in den Testberichten untergeht.