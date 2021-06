"Windows 11 steht für Offenheit": Microsoft-CEO würde mehr Apple-Dienste wie iMessage in Windows begrüßen

"Windows 11 steht für Offenheit"

Mehr Apple-Dienste in Windows begrüßenswert

Apple zeigt sich bei FaceTime offener als zuvor

Weit oben auf der IT-Wunschliste vieler Apple-Nutzer (und auch diverse Anwender anderer Plattformen) steht ein Feature von iMessage, das es bislang nicht gibt: den Support Apple-fremder Betriebsysteme wie Android. Während Apple nach wie vor keine Anstalten macht, iMessage für Android und Co. freizugeben, hat sich kürzlich niemand geringeres als Microsoft-CEO Satya Nadella ebenfalls für die iMessage-Kompatibilität in Windows ausgesprochen.Nadella gab dem Wall Street Journal im Zuge der Präsentation von Windows 11 ein Interview , in dem er nicht nur auf einzelne Features der neue Betriebssystemversion einging, sondern auch auf die Strategie von Windows 11. Microsoft setze auf ein Höchstmaß an Offenheit, die Konkurrenzsysteme von Apple oder Google nicht bieten, so Nadella.Ein Windows-Rechner soll demnach ein Hub für die unterschiedlichsten Geräte und Services sein. Alles soll gleichermaßen gut in Windows funktionieren und von den gleichen Möglichkeiten profitieren – egal, ob es sich um Microsoft-Apps oder Drittanbieter-Programme handelt. App-Anbieter sollen sich niemals wie Bürger zweiter Klasse fühlen. Damit zusammenhängend würde es der Microsoft-CEO beispielsweise begrüßen, wenn Apple iMessage für Windows freigibt. So hätten Windows-Nutzer eine noch größere Auswahl an Services.Nadella grenzt Windows damit unter anderem von iOS ab, für das Apple strenge Richtlinien vorgibt und eigenen Apps in manchen Bereichen mehr Rechte einräumt als Anwendungen anderer Unternehmen. Zudem werden sich Android-Apps über den Microsoft Store in Windows 11 installieren lassen, was die Vielfalt der zu unterstützten Programme abermals steigert.Apple bietet iMessage zwar weiterhin exklusiv für die eigenen Plattformen an. Bei FaceTime öffnet sich das Unternehmen hingegen bald für andere Systeme – zumindest ein bisschen. In Zukunft wird der Videochat-Dienst auch via Browser empfangbar sein, sodass auch Windows und Android-Anwender an Gruppen-Konferenzen teilnehmen können.