Wie sich Trainingsziele und Kalorienverbrauch festlegen lassen: neue Tutorial-Videos zur Apple Watch

Das Armband der Apple Watch wechseln

Apple hat fünf neue YouTube-Clips veröffentlicht, die Nutzern der Apple Watch Tipps dazu geben, wie sie mit ihrer Uhr interagieren und Basisfunktionen ausführen können. Außer Fitnessaspekten widmen sich die Videos auch der Bedienung von Siri und dem Wechsel von Watch-Armbändern.Im neuesten der fünf Clips geht es darum, Anwendern zu veranschaulichen, wie sie sich Ziele für eine Lauf-Einheit setzen können. Apple erklärt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung den Ablauf der Aktivierung. Dazu öffnen Nutzer zunächst die Workout-App, wählen dann die gewünschte Lauf-Art und entscheiden sich abschließend für das gewünschte Trainingsziel. Außerdem lassen sich Alarme definieren, wenn Nutzer für das gewählte Ziel zu langsam oder zu schnell laufen.Einer der anderen Watch-Clips, die Apple kürzlich veröffentlichte, befasst sich ebenfalls mit den Gesundheits- und Fitnessfunktionen der intelligenten Uhr. Konkret beschreibt Apple, wie feste Kalorien-Ziele für den jeweiligen Tag bestimmt werden können. Anwender öffnen dazu die Aktivitäten-App von Apples Smartwatch. Darin lässt sich festlegen, wie viele Kalorien pro Tag mithilfe von Bewegungseinheiten verbrannt werden sollen.Zusätzlich bietet die Apple Watch Anwendern die Möglichkeit, ihre vergangenen Aktivitäten grafisch aufbereitet zu sehen. Die Daten und Grafiken befinden sich in der Watch-App des verbundenen iPhones. Nutzer erhalten Informationen beispielsweise zu ihren Trainingseinheiten, zurückgelegten Schritten und verbrauchten Kalorien. Auch Workouts und Auszeichnungen für erreichte Ziele werden dargestellt.Apple beschreibt darüber hinaus in einem weiteren Video, wie sich Siri schnell und einfach verwenden lässt. Anwender halten die Apple Watch dazu nah an den Mund und sprechen den gewünschten Sprachbefehl oder die Frage. Alternativ funktioniert die Aktivierung des Sprachassistenten auch über einen Druck auf die Krone der Uhr an der Seite des Gehäuses.Der fünfte Clip widmet sich zur Abwechslung keiner der Softwarefeatures, sondern beschreibt, wie Nutzer das Armband der jeweiligen Apple Watch gegen ein anderes ersetzen können. Dazu genügen Klicks auf die beiden Armband-Knöpfe, die sich auf der Rückseite des Watch-Gehäuses befinden.