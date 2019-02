„Die Freiheit des Mobilfunks“: Neuer Apple-Watch-Clip betont LTE-Feature der Uhr

Joggerin steigt in die Wolken auf

Apple präsentierte die Apple Watch Series 3 im Herbst 2017 mit einem wichtigen neuen Feature, das die Uhr unabhängiger vom iPhone machte: Mobilfunk-Unterstützung. Um besagte LTE-Funktion geht es in Apples neuestem Werbeclip für die smarte Armbanduhr, in dem das Unternehmen auf die flexible Mobilfunk-Konnektivität und die damit verbundene „Freiheit“ des jeweiligen Apple-Watch-Nutzers anspielt. Der etwas mehr als einminütige YouTube-Clip „Apple Watch Series – Flight“ steht unter dem Motto „The freedom of cellular“.Der Clip beginnt mit einer Joggerin, die zunächst auf einem Bürgersteig läuft und schnell in eine Naturumgebung wechselt. Ihre Apple Watch zeigt ihr die Route an. Während einer anstrengenden Aufwärtspassage kommt plötzlich ein so starker Wind auf, dass die Joggerin immer höher in die Luft getragen wird. In riesiger Höhe vollzieht sie zwischen den Wolken eine Art schwerelose Tanz-Choreographie, die sie sehr genießt. Nachdem sie von der Wolkenumgebung wieder auf die Erde fliegt und dort in einem Fluß landet, erhält sie beim Auftauchen aus dem Wasser den Anruf eines gewissen „Mark“ auf ihre Apple Watch. Sie nimmt das Telefonat aber nicht an, sondern schwimmt weiter im See inmitten einer malerischen Wald- und Berglandschaft.Apples Botschaft lautet: „Jetzt hast du die Freiheit, unterwegs nur deine Apple Watch mitzunehmen.“ Der Spot bezieht sich auf die Apple Watch Series 4, die Apple vor einigen Monaten vorstellte. Während in früheren YouTube-Clips für die Apple Watch Series 4 insbesondere Tutorials bestimmter Features im Mittelpunkt standen, geht es jetzt mehr um das Lebensgefühl und die sportlichen Aktivitäten, die Apple mit der Uhr assoziieren möchte. Die Smartwatch steht für einen aktiven, gesunden, naturnahen und dynamischen Lebensstil, der via LTE mit Features wie Routenplanung und Anrufunterstützung erweitert wird.