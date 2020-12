WhatsApp testet Voice- und Video-Calls für den Mac-Client

Anrufe über den Mac-Client bald möglich

Erste Bilder des Bedienoberfläche

WhatsApp erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Man kann auch nicht behaupten, dass der 2009 gegründete Instant-Messaging-Dienst auf der Stelle treten würde: Allein in den vergangenen Wochen kündigte der Service so manches neues Feature und Komfortmerkmal an, das die Bedienung der App erleichtern soll: Beispielsweise feilt WhatsApp am Speichermanagement , außerdem lassen sich Nachrichten bei Bedarf automatisch nach sieben Tagen löschen . Im Fokus der Verbesserungen liegt dabei in der Regel die iOS- und Android-App – wer den Dienst über einen Web- oder Desktop-Client nutzt, muss sich oftmals gedulden, ehe diese Features auch dort Einzug halten. Zwei aus den mobilen Apps bekannte Funktionen werden aber wohl in Kürze nachgereicht.Wer sich über WhatsApp austauschen möchte, muss das längst nicht bloß über das geschriebene Wort tun: VoIP-Anrufe zählen mittlerweile zum Standardrepertoire zahlreicher Messaging-Dienste – und WhatsApp stellt da keine Ausnahme dar. Wer für derartige Anrufe seine Kamera zuschalten möchte, findet auch diese Option in der App vor – allerdings nur dort. Wie WABetaInfo nun berichtet, scheint sich das zu ändern: Eine Beta-Version des Desktop-Clients implementiert diese Funktionen, sodass auch Voice- und Video-Calls auch von einem Mac getätigt werden können.Klickt der Anwender auf eine der beiden Bedienelemente, setzt er einen VoIP-Anruf ab. Ein separates Fenster eröffnet dem Nutzer weitere Möglichkeiten: So lässt sich die Kamera je nach Bedarf ein- und ausschalten, das Mikrofon deaktivieren – und natürlich der Anruf beenden. Beim Angerufenen erscheint ein ähnliches Pop-up-Fenster, das Optionen zur Annahme und Ablehnung des Anrufs bereithält:Noch ist unklar, wann diese Funktionen in der finalen Version des Clients implementiert werden. WABetaInfo geht von einer Verfügbarkeit in den nächsten Wochen aus – tatsächlich sind die Entwickler für ihr hohes Tempo bei der Einführung neuer Features bekannt. Der Desktop-Client im App Store