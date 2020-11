WhatsApp geht wachsenden Speicherbedarf an: Neues Feature vereinfacht Löschen von Mediendateien

Neues Speichermanagement hilft beim Löschen von Mediendateien

Mehr Komfort beim Entfernen von Inhalten

WhatsApp zählt hierzulande zu den beliebtesten Messenger-Diensten – entsprechend groß ist der Speicherbedarf vieler Nutzer. Der Dienst wird daher bald die Möglichkeiten für Anwender ausweiten, die zu löschenden Medieninhalte besser selektieren zu können. Da viele Nutzer inzwischen praktisch täglich Fotos und Videos verschicken und empfangen, belegen Services wie WhatsApp immer mehr Speicherplatz auf dem iPhone. Auch die Vielzahl an Sprachnachrichten sorgen dafür, dass sich der Messenger auf Smartphones immer breiter macht.Nutzer haben zwar schon jetzt die Möglichkeit, über die Einstellungen nicht mehr benötigte Inhalte zu löschen und so Speicherplatz freizugeben – Fotos und Videos lassen sich über die Einstellungen jedoch jeweils nur sehr allgemein anwählen. Über „Einstellungen > Daten- und Speichernutzung > Speichernutzung“ ist für jeden Chat und jede Gruppe einzeln anwählbar, ob Fotos, Videos oder sonstiger platzfressender Content gelöscht werden soll. Jedoch wird jede Content-Kategorie (wie beispielsweise „Fotos“) in einem Schwung entfernt. Das Prinzip lautet: alles oder nichts. Entsprechend gibt es kaum Gelegenheit, die zu löschenden Inhalte zu selektieren und etwa einzelne Fotos zu behalten. Um einzeln zu selektieren, ist der Umweg über den jeweiligen Chat nötig („Medien, Links und Doks“) nötig.WhatsApp bietet bald ein neues Speichermanagement, das diese Einschränkung aus der Welt schafft. Mit dem neuen Speichermanagement, das WhatsApp nach und nach allen Nutzern bereitstellt, lassen sich die zu entfernenden Fotos oder Videos in den Einstellungen der App gezielt auswählen. Dazu stellt die Anwendung einen neuen Datei-Browser zur Verfügung, der von der Benutzeroberfläche her an Anwendungen wie Apple Fotos erinnert – inklusive visuellen Hilfen wie Thumbnails. Zudem helfen Kategorien wie „Oft weitergeleitet“ oder „Größer als 5 MB“ dabei, schnell Duplikate oder Inhalte mit viel Platzbedarf zu identifizieren.Per Häkchen lässt sich bestimmen, welche Fotos, Videos oder sonstigen Inhalte weg sollen. Alternativ ist es auch weiterhin möglich, alles in einem Rutsch zu löschen. Anwender erhalten so in den App-Einstellungen eine größere Kontrolle darüber, welcher Content bleibt und was entfernt wird.WhatsApp zufolge wird das neue Feature in Schüben an Nutzer verteilt. Es kann daher noch etwas dauern, bis die erweiterten Funktionen des neuen Speichermanagements für jeden verfügbar sind. Bis zum Ende der Woche sollte das Feature aber flächendeckend bereitstehen.