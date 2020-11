WhatsApp mit neuem Feature: Messages werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht

Messages verschwinden nach sieben Tagen



Details zum neuen Feature

Nach dem erweiterten und komfortableren Speichermanagement steht ein weiteres neues Feature für WhatsApp bereit, das Anwendern mehr Kontrolle über die gesicherten Inhalte jedes Chats gibt. Die hinzukommende Funktion ermöglicht es Nutzern, das automatische Löschen von Nachrichten für beliebige Chats zu aktivieren. Wenn Anwender das Feature bei einem Chat-Verlauf einsetzen, werden Nachrichten nach sieben Tagen automatisch entfernt.Zu den nach sieben Tagen verschwindenden Inhalten gehören nicht nur Textnachrichten, sondern auch Fotos und Videos. Je nach Einstellung bleiben Medieninhalte aber an anderer Stelle der App verfügbar, sofern der automatische Download eingeschaltet ist. Die Löschfunktion wirkt sich nur auf Inhalte aus, die nach der Aktivierung des Features versandt oder empfangen wurden. Ältere Nachrichten bleiben davon unberührt.Bei Chats mit einzelnen Nutzern lässt sich das Feature von beiden Seiten aktivieren. WhatsApp warnt in dem Fall davor, dass alle Mitteilungen sieben Tage nach dem Versand aus dem Nachrichtenverlauf verschwinden werden. Bei Gruppenchats hingegen haben nur die jeweiligen Administratoren die Möglichkeit, die Funktion zu aktivieren.WhatsApp erwähnt im dazugehörigen FAQ-Bereich zudem einige Details, die bei einem bestimmten Nutzungsverhalten relevant werden. Wenn Anwender die App beispielsweise innerhalb von sieben Tagen nicht öffnen, verschwindet die ungelesene Nachricht – unabhängig davon, ob sie in der Zwischenzeit gelesen wurde. Die Benachrichtigung auf der Mitteilungsansicht von iOS bleibt aber bestehen, bis der Nutzer WhatsApp erneut öffnet. Wenn die zu löschende Nachricht in einen Chat weitergeleitet wird, der die Funktion nicht aktiviert hat, ist sie dort dauerhaft präsent. Bei Backups bleiben die Messages erhalten, bis Nutzer WhatsApp aus besagtem Backup wiederherstellen.Das Feature wird aktuell schubweise für iPhones und Android-Smartphones verteilt. Es kann entsprechend noch einige Tage dauern, bis alle Nutzer darauf zugreifen können. WhatsApp warnt zudem davor, sich zu sehr auf die Funktion als Schutz vor dauerhaft gespeicherten Inhalten zu verlassen. Nach wie vor besteht die Möglichkeit, Mediendateien lokal zu speichern, bevor die Woche vorbei ist. Hinzu kommen Screenshots oder in andere Text-Apps kopierte Inhalte, um das Zeitlimit zu umgehen.