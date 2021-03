WhatsApp in Kürze mit Video- und Voice-Calls über den Desktop-Client und weiteren Features

Video- und Voice-Calls in der Desktop-App

Neues Feature: Fotos, die sich selbst löschen

Auch wenn der Zulauf zu Messengern wie Signal und Telegram aktuell sehr hoch ist: WhatsApp gilt nach wie vor als Platzhirsch unter diesen Diensten. Auffällig ist, dass derzeit alle drei genannten Messenger besonders häufig aktualisiert werden – und immer mehr Features auf den jeweiligen Plattformen Einzug halten: So können Chat-Verläufe von WhatsApp mittlerweile zu Telegram übertragen werden (siehe ) und Signal wartet neuerdings mit Status-Updates, animierten Stickern sowie verschiedenen Hintergrundbildern für einzelne Chats auf. Bei WhatsApp blieb man nicht untätig – und reicht neue Funktionen nach.Sprach- und Videoanrufe sind in der WhatsApp-Anwendung bereits problemlos möglich. Der Desktop-Client für Macs und Windows-Rechner blieb aber bislang außen vor. Damit ist nun Schluss: Das Unternehmen weist in einem Blog-Beitrag auf die für die Desktop-Variante neuen Features hin. Geht der Nutzer anderen Aufgaben auf dem Rechner nach, so erscheint ein getrenntes Fenster mit dem Gesprächspartner. Die Anrufe seien WhatsApp zufolge Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Mehr als zwei Personen können sich mit ihren Geräten jedoch nicht an dem Gespräch beteiligen – eine Gruppenfunktion wolle das Unternehmen aber zukünftig anbieten. Die neuen Funktionen sind noch nicht für alle Nutzer verfügbar – laut WhatsApp würden Mac-Anwender diese „in Kürze“ erhalten.Dass Video- sowie Sprachanrufe auch über den Desktop-Client erfolgen können, war bereits im Vorfeld bekannt geworden : WABetaInfo berichtet regelmäßig über Neuerungen, die WhatsApp noch nicht öffentlich kommuniziert. So präsentiert die News-Plattform einige Screenshots, die auf eine bislang unangekündigte Funktion hinweisen:So arbeite WhatsApp an sich selbst zerstörenden Fotos: Erhält ein Empfänger eine solche Datei, kann er diese nicht teilen oder auf dem Gerät speichern. Sobald er den Chat-Verlauf verlässt, verschwindet das Bild. Laut WABetaInfo lässt sich die Maßnahme aber aktuell recht einfach umgehen, indem der Nutzer einen Screenshot des Bildes anfertigt.