Kurz: Telegram plant Übertragung von Chats anderer Messenger +++ Neue Werbung für Apple Watch Series 6 legt Fokus auf EKG

Nachdem WhatsApp angesichts der neuen Datenschutzrichtlinien nicht aus den Schlagzeilen kommt, suchen Anwender vermehrt nach Alternativen – und werden bei Messengern wie Signal oder Threema fündig. Diese veröffentlichten in letzter Zeit Updates mit auffällig vielen Neuerungen, um Überläufern mit einem erweiterten Funktionsumfang zu überzeugen (siehe hier und hier ). Nun legt Telegram nach – und möchte Anwendern den Umstieg auf die App besonders einfach machen.Die Version 7.4 der iOS-App verweist auf ein besonders praktisches Feature: Chat-Verläufe anderer Messenger lassen nun zu Telegram migrieren. Darunter fallen unter anderem die Anwendungen Line, KakaoTalk – und eben auch WhatsApp. Telegram veröffentlichte aber kurz nach dem Release dieser Version ein weiteres Update – und entfernte diese Möglichkeit wieder. Das Unternehmen scheint noch einige Änderungen am Migrationsassistenten vornehmen zu wollen, ehe die Funktion allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Die Version 7.4.1 bringt jedoch andere Neuerungen mit sich und erlaubt beispielsweise die Lautstärke einzelner Teilnehmer eines Sprachchats zu verändern.Sucht man ein Alleinstellungsmerkmal der Apple Watch Series 6, so denkt man unweigerlich an die Option, den Blutsauerstoff zu messen. Tatsächlich ist dieses Feature dem Spitzenmodell vorbehalten. Natürlich beherrscht die Smartwatch auch die Funktionen ihrer Vorgängerinnen: Dazu zählt die Möglichkeit, ein Ein-Kanal-EKG durchführen zu können. Apple musste für dieses Feature eine medizinische Zulassung beantragen, weswegen das EKG nicht in allen Ländern freigeschaltet ist. Nun stellt Cupertino die Einfachheit der Durchführung des EKGs im Rahmen eines neues Werbespots heraus, der hier angesehen werden kann. Die Werbung arbeitet mit schnellen Schnitten und zeigt einen Mann in den unterschiedlichsten Situationen: Stets ist es ihm möglich, ein EKG mit seiner Apple Watch zu erstellen. Kurios: Die Messung der Sauerstoffsättigung im Blut wird nicht erwähnt oder gezeigt. Allerdings ist die Series 6 tatsächlich die einzige Apple Watch im aktuellen Portfolio des Unternehmens, welche EKGs ermöglicht: Die Series 3 und das SE-Modell müssen auf das Feature verzichten.