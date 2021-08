Weniger Ablenkung beim Distanzunterricht: Zoom bekommt einen "Focus Mode"

Spezieller Modus für Distanzunterricht und Online-Seminare



Der neue "Focus Mode" für Distanzunterricht

Quelle: Zoom

Flexibler als der bekannte Webinar-Modus

Zoom hat sich im Verlauf der anhaltenden Corona-Pandemie zu einem der führenden Anbieter von Software für Videokonferenzen entwickelt. Das System des US-amerikanischen Unternehmens wird nicht nur von Firmen eingesetzt, auch viele Schulen und Universitäten nutzen es für Distanzunterricht und Online-Seminare. Die virtuellen Klassenräume sorgen allerdings zuweilen dafür, dass die Schüler und Studenten von anderen Teilnehmern abgelenkt werden, etwa weil diese den Klassenclown spielen oder durch Nachfragen die Konzentration beeinträchtigen.Mit dem neuen "Focus Mode" will Zoom in dieser Hinsicht künftig Abhilfe schaffen. Der Softwarehersteller hat dabei zwar vor allem Schulen und Universitäten im Blick, das Feature lässt sich aber natürlich auch für Videokonferenzen von Unternehmen einsetzen. Wird der spezielle Modus etwa von einem Lehrer aktiviert, kann dieser nach wie vor alle Teilnehmer des Distanzunterrichts auf seinem Display im Blick behalten. Die Schüler jedoch sehen nur noch ihn, alle anderen Klassenkameraden werden ausgeblendet. Ihre Namen sind jedoch nach wie vor sichtbar.Das Feature erinnert an den bereits seit einiger Zeit in Zoom zur Verfügung stehenden Webinar-Modus, ist aber im Unterschied zu diesem kostenlos. Zudem ist er weniger kompliziert zu handhaben und obendrein erheblich flexibler. Der Host kann den "Focus Mode" beispielsweise nicht nur für alle Teilnehmer einer Schulstunde oder eines Online-Seminars aktivieren, sondern auch für bestimmte Gruppen und sogar einzelne Schüler oder Studenten. Außerdem lässt sich festlegen, dass er sich auf alle Mitglieder eines Zoom-Accounts erstreckt. Eingeschaltet wird der "Focus Mode" dann nach dem Beginn einer Sitzung, entsprechende Anleitungen stellt Zoom auf einer eigens eingerichteten Webseite zur Verfügung. Um das neue Feature nutzen zu können, benötigt man mindestens Version 5.7.3 von Zoom für macOS oder Windows.