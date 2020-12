Welche neue Hardware könnte Apple nächste Woche vorstellen?

MacBook Pro 16" mit M1X: Sehr unwahrscheinlich

iMac mit M1X: Ausgeschlossen

Mac mini, weitere Konfiguration: Möglich

AirPods Studio: Möglich

AirTags: Möglich

Apple TV: Möglich

iPad Pro: Eher unwahrscheinlich

Sonstiges Zubehör

Das gerade erst aufgetauchte interne Apple-Memo macht klar, dass es in der kommenden Woche entweder Produkt-Neuerungen oder zumindest Umstellungen gibt. Apple verschickt derlei Schreiben immer dann an Techniker und Support-Bereiche, wenn sich am Hardware-Portfolio etwas ändert. Dies muss kein komplett neues Gerät sein, auch neue Ausstattungslinien sind denkbar, sofern diese unter einer eigenen SKU geführt sind. Da die Rede von AppleCare+ ist, welches sich nur auf Hardware bezieht, kann man simple Ankündigungen wie ein neues Watch-Armband ausschließen. Wir diskutieren in dieser Meldung, was Apple möglicherweise vorbereitet.Von Leakerseite hieß es, Apple wolle das erste MacBook Pro 16" mit hauseigenen Chips lediglich per Pressemitteilung vorstellen, dies solle im Frühjahr 2021 geschehen. Es gibt zwar eine geringe Chance auf vorgezogene Neuerungen – so wie auch ein letztes Modell mit Intel-Chips nicht ganz ausgeschlossen ist – zum aktuellen Zeitpunkt halten wir dies aber für recht unwahrscheinlich.Die Umstellung der iMac-Reihe auf M1-Chips ist bisherigen Informationen zufolge noch ein paar Monate entfernt. Da Apple mehr als nur den Haupt-Chip beisteuern muss, angeblich bringt der iMac die erste Apple-eigene Grafikkarte mit, handelt es sich um eine noch weitreichendere Ankündigung. Die optimistische Einschätzung lautet derzeit , besagter iMac erscheine Anfang 2021.Apple bereitet eine Konfiguration des Mac mini vor, welcher auch über schnelleres Ethernet (10 Gbit/s) verfügt. Dies ging aus internen Produktlisten hervor, in denen nicht nur der Mac Mini M1 mit Gigabit, sondern auch ein weiteres M1-basiertes Modell mit zehnfacher Geschwindigkeit vermerkt war.Bezüglich des Veröffentlichungsdatums der ersten Apple-eigenen Bügelkopfhörer, bislang verkaufte Apple derlei Konzepte nur unter der Beats-Marke, gab es widersprüchliche Angaben. Produkt-Icons hinterlegte Apple schon vor geraumer Zeit in iOS, diverse Gerüchtequellen hatten detaillierte Informationen beigesteuert. Im November hieß es, Apple könne jederzeit mit dem Verkauf beginnen und warte nur noch auf den geeigneten Zeitpunkt. Bloomberg ging im Oktober hingegen davon aus, es werde noch etwas länger dauern.Die Suchetiketten sind seit mehr als einem Jahr ein derartiger Dauerbrenner in der Gerüchteküche, dass es keine Zusammenstellung ohne jenes ominöse Produkt geben kann. Apple integrierte die Funktionalität schon mit iOS 13 ins System, um dann im Laufe der Zeit immer weitere Belege zu streuen.Bei Apple selbst ist die Verfügbarkeit des Apple TV sehr gut, bei diversen anderen Händlern hingegen nicht. Es gilt als sicher, dass Apple in der nächsten Zeit eine Aktualisierung plant. Im Gespräch war neben leistungsfähigerer Hardware (mindestens A12-Chip) auch ein Game Controller. Im Weihnachtsgeschäft fände ein neues Apple TV sicherlich viel Absatz, daher stehen die Chancen auf eine neue Generation der TV-Box nicht schlecht.Allzu viel Zeit wird bis zum nächsten Update des iPad Pro, dieses könnte erstmals Displays mit Mini-LED, nicht mehr vergehen. Allerdings sprach keine einzige Gerüchtequelle von einer Vorstellung im Dezember. Vollständig überraschende Hardware-Ankündigungen sind angesichts der gut vernetzten Gerüchtelandschaft ziemlich selten.Wie eingangs erwähnt, stehen die angedeuteten Neuerungen mit AppleCare+ in Verbindung. Schutzhüllen in neuen Farben können es also nicht sein, selbiges gilt für Watch-Armbänder. Das Smart Battery Case käme zwar theoretisch infrage, allerdings bietet Apple zumindest momentan keine AppleCare-Abdeckung dafür an.