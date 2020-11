Plant Apple einen M1-Mac-mini mit schnellerem Ethernet?

Hinweis im Apple Online Store

Als Ersatzteil bereits zu bestellen

Bald bestellbar?

Vergangene Woche begann die Auslieferung der ersten Macs mit M1-Prozessor – und die allermeisten Testberichte fielen sehr positiv auch. Auch beim MacTechNews.de-Geschwindigkeitstest erreichte ein Mac mini mit Apple-M1-Chip überragende Performancewerte und übertraf selbst einen iMac Pro mit 10 Xeon-Prozessorkernen. Mobile M1-Macs erreichen ähnlich beeindruckende Werte bei Benchmarks – bei zusätzlich deutlich gestiegener Akku-Laufzeit: Nutzer berichten, dass die Geräte ohne weiteres 10 Stunden und mehr bei normaler Arbeit durchhalten.Doch die M1-Macs bringen auch manche Einschränkungen mit: So stehen beim MacBook Pro 13" mit M1 nur noch zwei Thunderbolt-Anschlüsse zur Nutzung bereit und nur ein externer Bildschirm kann angesteuert werden. Beim Mac mini fehlt ebenfalls eine Option, welche bei Intel-basierten Minis noch optional für 112 Euro bestellt werden konnte: Ein Ethernet-Anschluss mit 10 Gigabit. Die wenigsten Kunden werden diese Option in Anspruch genommen haben – transferiert man aber oft große Dateien im lokalen Netzwerk, kann diese Option sinnvoll sein.Schaut man aktuell in den Apple Online Store, weist Apple beim Mac mini explizit den "Gigabit Ethernet"-Anschluss aus. Normalerweise zeigt Apple in dieser Übersicht nur die großen Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Varianten. Zum Beispiel fehlt ein Hinweis auf WLAN – obwohl beide Mac minis natürlich WLAN unterstützen. Da Apple derzeit keinen Mac mini mit einem anderen Ethernet-Anschluss im Programm hat, ist dies ein deutlicher Hinweis auf eine baldige Einführung. MacRumors.com hat nun erfahren, dass sich in den Ersatzteillisten der Mac minis nun Logic Boards mit 10-Gigabit-Ethernet wiederfinden – und sich sogar als Ersatzteil bestellen lassen.Möglicherweise hat Apple in den ersten Wochen und Monaten diese wahrscheinlich selten gewählte Option gestrichen, um die Anzahl der verfügbaren Modelle aus logistischen Gründen gering zu halten. Da es im Apple Online Store Hinweise auf eine mögliche Einführung gibt und sich bereits Ersatzteile in offiziellen Listen finden, ist es möglich, dass Apple bald eine entsprechende Ausführung des Mac mini zum Kauf freigibt. Möglicherweise wird Apple dies aber hinauszögern, bis die anfänglichen Lieferengpässe bei den M1-Macs überwunden sind.