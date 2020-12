Internes Memo: Nächste Woche neue Apple-Hardware?

Ankündigung wohl per Pressemitteilung

Zubehör? MacBook Pro?

Es wäre ein sehr unüblicher und überraschender Zeitpunkt zur Vorstellung neuer Apple-Hardware – doch was verlief in diesem Jahr schon in komplett üblicher Manier? Einem internen Apple-Memo zufolge könnte es noch ein letztes Produkt-Highlight vor Jahresende geben. Darin weist Apple Techniker an, sich auf aktualisierte SKUs (Produktnummern), Beschreibungen und Preisinformationen einzustellen. Als genaue Zeit nennt Apple den kommenden Dienstag, 5:30 Uhr morgens, Pacific Time. Hierzulande ist es dann 14 Uhr – wer schon lange die Apple-Szene begleitet, kennt die Uhrzeit recht gut. Schon sehr oft wählte Apple jenen Zeitpunkt, wenn per Pressemitteilung neue Produkte angekündigt wurden.Ein weiteres Event mit vorproduziertem Video scheint indes nicht geplant zu sein, zumindest gibt es diesbezüglich keinerlei Hinweise. Memos dieser Art gehen jeder Hardware-Vorstellung voraus. Beim letzten Event gab es beispielsweise ein sehr ähnliches Schreiben, in welchem Apple genau den Eventbeginn als Uhrzeit wählte. Kürzlich hatte der Leaker L0vetodream gemeldet, Cupertino plane noch eine Weihnachtsüberraschung. Was dies sein könnte, ließ er hingegen offen.Da im Memo die Rede von AppleCare+ ist, muss es sich um eine Produktfamilie handeln, für welche Apple die Hardware-Versicherung anbietet. Die Spanne reicht somit von Zubehör wie beispielsweise den AirPods bis hin zu neuen Macs. Die Chancen auf ein MacBook Pro 16" mit M1- bzw. M1X-Chips stehen allerdings nicht sonderlich hoch. Aus diversen Quellen war nämlich zu hören, Apple wolle erst im kommenden Frühjahr weitere Macs auf eigene Prozessoren umstellen. Neben dem großen MacBook Pro betreffe dies auch den iMac. Wirft man einen Blick auf die Gerüchte der letzten Wochen und Monate, so wäre einerseits die Ankündigung der AirPod Studios als auch der AirTags denkbar. Ebenfalls im Gespräch war eine Aktualisierung des Apple TV samt neuem Game Controller.