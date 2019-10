Weiterer Film für Apple TV+: „The Sky is Everywhere“ von „Moonlight“-Produktionsstudio

Roman-Adaption für Apple TV+

A24 soll Apple mit noch mehr Filmen versorgen

Apple hat einem Bericht zufolge einen weiteren Film bei A24 beauftragt und plant die Ausstrahlung erwartungsgemäß über Apple TV+. Nachdem das Unternehmen aus Cupertino und die US-Filmproduktionsgesellschaft schon vor Längerem „On The Rocks“ mit Regisseurin Sofia Coppola ankündigten, geht es jetzt an die Verfilmung des Romans „The Sky is Everywhere“ von Jandy Nelson, so Hollywood Reporter In dem Werk von 2010 geht es um die 17-jährige Lennie Walker, die an einer amerikanischen Highschool zur Schule geht. Es wird gezeigt, wie sie ihren Alltag nach dem Tod ihrer Schwester bestreiten und allerlei emotionale sowie andere Herausforderungen bestehen muss. Zudem verliebt sie sich in zwei Jungs, was ihre Situation nicht einfacher macht. Josephine Decker (Madeline's Madeline; Thou Wast Mild and Lovely) übernimmt die Regie des Highschool-Dramas.„The Sky Is Everywhere“ ist Bestandteil der auf mehrere Jahre angelegten Partnerschaft zwischen Apple und A24, die im November 2018 bekannt wurde. Zusätzlich zu „On The Rocks“ und „The Sky is Everywhere“ wird das Produktionsstudio voraussichtlich noch diverse weitere Filme für das Unternehmen aus Cupertino umsetzen. A24 machte sich in der Entertainment-Branche einen Namen mit Produktionen wie „Moonlight“ (Academy Award für den besten Film), „Amy“ (Academy Award für die beste Dokumentation) und „Mid90s“.